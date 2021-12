COVID-19: des restaurateurs ferment pour laisser passer la vague

Kim Colonna a pris la décision mercredi matin alors que son livre de réservations est passé de 60 clients à moins d’une dizaine dans les derniers jours. Il n'a aucune idée à quel moment il pourra rouvrir son restaurant Petits creux situé sur l'avenue Cartier à Québec.

Il ne nous restait finalement que huit clients pour ce soir. Ç’a été ça tous les jours la semaine dernière. Ç’a été notre plus petite semaine depuis les deux dernières années , raconte le restaurateur de l'avenue Cartier.

Déjà que la rentabilité n’était pas au rendez-vous avec la capacité maximale fixée à 50 %, la vague d’annulations l’a convaincu de fermer quelques jours avant Noël, même si cela veut dire que ses huit employés se retrouve sans travail.

Ça engendre des coûts qui sont inutiles et on laisse encore les gens dans l’expectative, notre staff aussi, donc on préfère juste prendre tout le monde de suite et dire : "On finit, on range tout, on nettoie tout, puis on se revoit quand les choses reprendront."

« Il n’y a pas de bonne ou de mauvaise réponse je pense, c’est juste une décision qu’il faut prendre un moment donné ou un autre. » — Une citation de Kim Colonna, copropriétaire du restaurant les Petits creux

Peu importe si le gouvernement permet aux restaurants de rester ouvert ou non, Kim Colonna estime qu’il n’avait plus le choix de fermer temporairement. Le restaurateur a aussi décidé de fermer son autre commerce du Petit Champlain la semaine dernière parce qu’il n’y avait plus personne .

Les propriétaires de la Buvette Scott et de Sardines, dans le secteur de la rue Saint-Jean, ont pris la même décision.

Nous avons malheureusement pris la décision de fermer nos deux salles à manger, Sardines et Buvette Scott, dès aujourd'hui mercredi. Les cas se multiplient autour de nous et il nous semble plus sage de prendre la décision de rester à la maison pour donner le moins d'eau possible au méchant moulin! , ont-ils écrit sur les réseaux sociaux pour prévenir leurs clients.