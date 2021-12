Le jour de la marmotte dans les cinémas du Québec

Joint au téléphone le 13 décembre – avant la réduction de la jauge des salles de cinéma à 50 %, puis leur fermeture complète lundi dernier –, le propriétaire des Cinémas Guzzo, Vincent Guzzo, tenait un discours plutôt optimiste quant à l’avenir de son industrie, lui qui a d’ailleurs inauguré un nouveau complexe à Saint-Jean-sur-Richelieu mercredi dernier.

Disons que 2021 est moins catastrophique que 2020. On a vécu des incertitudes et on a appris de ça , affirmait-il au bout du fil. Après des débuts difficiles à la réouverture de ses salles au mois de mai, le reste de l’année s’est avéré de plus en plus rentable, surtout depuis que les cinémas étaient accessibles au maximum de leur capacité le 8 octobre.

La semaine du 22 au 28 novembre, il a même réussi à atteindre 108 % de son chiffre d’affaires par rapport à la même période en 2019, notamment grâce aux films Encanto et House of Gucci. Toutefois, recontacté en début de semaine après les annonces du ministre de la Santé, Christian Dubé, l’homme d’affaires avait déchanté.

Plus ça change, plus c’est pareil… C’est un coup très dur qu’on vient d’avoir , a-t-il déclaré au bout du fil mardi.

Des films mort-nés

On était loin de se douter de ce qui allait se passer hier. C’est dramatique , a mentionné de son côté Patrick Roy, président du distributeur québécois Films Séville. Lui et son équipe comptaient sur la période des Fêtes pour engranger des recettes importantes, notamment avec des productions familiales comme L’arracheuse de temps et Clifford le gros chien rouge.

Maintenant, la carrière de ces films-là au Québec vient de se terminer, a-t-il dit. On devait aussi lancer le film The 355 le 7 janvier. On a annulé toute campagne de promotion quand on a eu la nouvelle, parce qu’on n’a aucune idée du moment auquel les salles vont pouvoir rouvrir.

M. Roy a affirmé qu’il allait regarder ce qu’il se passe dans le reste du Canada avant de décider s’il allait repousser la sortie du film à la grandeur du pays : On regarde la situation au Canada anglais, on essaie de voir si d’autres provinces vont suivre sur le modèle du Québec. Si les salles restent ouvertes ailleurs, probablement qu’on va le sortir dans le reste du pays et qu’il ne sortira pas au Québec à ce moment-là.

Les Fêtes, une période faste pour les cinémas

Éric Bouchard, président de la Corporation des salles de cinéma du Québec et copropriétaire des cinémas Saint-Eustache et Carrefour du Nord, abonde dans le même sens, bien qu’il soit conscient que la situation sanitaire est exceptionnelle.

La période des Fêtes, c’est une période très faste pour nous. Ces 18 jours-là, c’est là où les gens viennent en grand nombre, où on montre les bandes-annonces des films qui s’en viennent et où on réussit à mettre un peu d’argent de côté pour les mois les plus difficiles.

Même son de cloche chez M. Guzzo, dont les cinémas devaient accueillir dans les prochains jours de nouvelles superproductions américaines, comme Tous en scène 2 (Sing 2) ou La matrice : résurrections (The Matrix Resurrections). Je pense que [ces films] sont un peu morts [...] Ils vont sortir dans le reste du monde, mais pas au Québec , a-t-il affirmé.

Peut-être que les Américains vont avoir de l’empathie pour les exploitants de salle québécois, et quand on aura une date d’ouverture, ils vont essayer de promouvoir leurs films à nouveau , a-t-il ajouté, avec peu de conviction dans la voix.

Une situation frustrante

Les deux hommes d’affaires ne comprennent pas tout à fait le virage à 180 degrés opéré par le gouvernement cette semaine. L’ouverture des salles à 50 % de leur capacité me semblait raisonnable comme mesure. La plupart des pays actuellement ne ferment pas les salles de cinéma, parce qu’il n’y a pas de cas qui viennent des salles de cinéma. Donc, c’est vraiment frustrant comme situation, a résumé M. Roy. C’est l’incertitude qui est difficile actuellement. On est fermés, mais on n’a aucune idée pour combien de temps. C’est très préoccupant.

De son côté, Vincent Guzzo va jusqu’à remettre en question la compétence du gouvernement Legault : On est arrivés à un point où c’est de l’ignorance; du monde qui pense que le résultat va changer en prenant les mêmes décisions. Ce n’est pas sérieux, après presque 24 mois de pandémie.

Une aide gouvernementale insuffisante

Le gouvernement du Québec a annoncé mardi la réouverture du volet Aide aux entreprises en régions en alerte maximale (AERAM) pour aider financièrement certains établissements, notamment les bars, les cinémas, les salles de spectacles, les salles d’entraînement ainsi que les centres d’amusement et les centres récréatifs.

L’aide offerte pourra aller jusqu’à 15 000 $ par mois en vue de couvrir les frais fixes admissibles, ce qui est insuffisant selon Vincent Guzzo. En vérité, c’est juste logique de croire qu’un restaurant de 5000 pieds carrés, 15 000 $ par mois, ça peut boucher un coin. Mais un cinéma de 55 000 pieds carrés, 15 000 $ par mois, ce n’est pas ça qui va nous sortir du trou, a-t-il affirmé. Mais moi je n’ai pas demandé à être sorti du trou; j’ai demandé qu’on nous laisse exploiter nos commerces d’une manière sécuritaire.

Des cinémas offrent des films en ligne

Afin de pallier la situation, les cinémas Beaubien, du Parc et du Musée ont décidé de rendre accessibles aux cinéphiles quelques films en ligne.  (Nouvelle fenêtre) Pour l’instant, une dizaine de productions sont offertes, surtout des films d’art et d’essai comme Mogul Mowgli, Soumissions ou La contemplation du mystère. Chaque film est proposé au tarif de 12 dollars pour la location pendant 48 heures.