Les pharmacies attendent de nouveaux tests rapides avant Noël

En début de semaine, 108 boîtes de tests ont été distribuées à chaque pharmacie, et depuis plus rien.

Ce n'est pas encore vrai qu'on en reçoit tous les jours , se défend Jonathan Beaudin, pharmacien propriétaire de Jean Coutu de la rue St-Germain à Rimouski. Il reconnaît que l'approvisionnement n'est pas fiable, puisque depuis la première livraison qu'il a reçue dimanche soir, aucune caisse de test n'a été livrée depuis.

Ce matin, j'avais encore une file d'attente pour en avoir, mais je n'avais pas de tests , s'excuse le pharmacien. Ils racontent que les Rimouskois font le tour des pharmacies dans l'espoir d'obtenir une trousse de cinq tests. Je reçois même des appels de gens de l'extérieur de la ville , précise-t-il.

Pour le moment, l'établissement informe sa clientèle sur sa page Facebook et sur le message d'accueil téléphonique en ce qui a trait à l'arrivée de nouveaux tests en pharmacie.

La date de livraison est incertaine en Gaspésie

À Matane, il aura fallu moins d'une heure et demie pour distribuer les 108 boîtes de tests rapides, raconte Brigitte Béland, gérante de la pharmacie Pharmaprix. Depuis, le téléphone sonne sans cesse. C'est l'enfer depuis ce matin ! témoigne-t-elle.

« On attendait d'autres tests aujourd'hui, je n'en ai pas. Et on n'arrive pas à savoir quand on va en avoir. » — Une citation de Brigitte Béland, gérante du Pharmaprix, à Matane

Les boîtes devraient arriver jeudi ou vendredi , espère Antoine Gagnon Roy, pharmacien propriétaire d'Uniprix à Gaspé. Mais la date de livraison reste incertaine, en période des fêtes.

On a reçu beaucoup d'appels et de demandes ces derniers jours, on s'attend à ce que les quantités qu'on va recevoir partent assez vite , appréhende le propriétaire. La prochaine livraison sera prévue le jeudi de la semaine suivante. C'est certain qu'on ne se rendra pas à jeudi prochain , assure-t-il.

Le pharmacien note l'engouement des Gaspésiens pour avoir un test avant les fêtes. Ils veulent avoir l'article à la maison, au cas où, pendant le congé des fêtes . Antoine Gagnon Roy dit avoir confiance que l'approvisionnement finira par se normaliser d'ici la fin du mois de décembre.

Les pharmacies devaient recevoir 108 trousses de tests par jour.

Quand utiliser un test rapide à la COVID-19 ?

Le but du test n'est pas de diagnostiquer, mais de briser la chaîne de transmission. Si vous avez des symptômes, restez chez vous! implore Nima Machouf, consultante en épidémiologie des maladies infectieuses et chargée de cours à l'école de santé publique de l'Université de Montréal.

Toutefois, ce n'est pas une mauvaise idée, d'après elle, d'utiliser un test rapide avant de participer à un rassemblement.

Si le test est positif, il est impératif de s'isoler. C'est au moment où on est le plus infectieux que le test va être le plus positif , précise-t-elle. Et si le test est négatif, Nima Machouf invite les Québécois à rester vigilants.

« Un test négatif, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas la COVID, ça veut juste dire qu'on n'a pas assez de virus pour le transmettre » — Une citation de Nima Machouf, consultante en épidémiologie des maladies infectieuses

Elle maintient que le respect des règles sanitaires et le port du masque restent les meilleurs alliés pour limiter la transmission de la COVID-19. Elle ajoute que l'aération de la maison est cruciale pour chasser le virus qui circule dans l'air.