La C.-B. à déjà battu son record de maisons vendues en un an établi en 2016

Fin novembre, plus de maisons avaient déjà été vendues en Colombie-Britannique - 117 965 unités - que le record précédent de 112 425 maisons vendues établi en 2016 pour l'année complète.

La pandémie n’a pas ralenti les ventes ni l’augmentation des prix des maisons à travers la province.

En novembre, le prix moyen d’un bien résidentiel s’élevait à 993 922 $ en Colombie-Britannique. Une augmentation d’environ 22 % comparé à novembre 2020.

Les régions où les maisons se vendent le plus cher sont celles du Grand Vancouver et de la vallée du Fraser. Le prix d’une maison y dépasse généralement le million. Victoria, la capitale située sur l’île de Vancouver, suit de près, avec un prix moyen de 987 970 $ pour une maison.

Le nord de la province fait partie des régions les moins chères, avec un prix moyen de 405 649 $ enregistré en novembre par l’Association immobilière de la Colombie-Britannique (BCREA).

De plus en plus, l’écart de prix s’amoindrit entre certaines régions et la métropole.

Les gens cherchent de l’espace et souvent une maison individuelle non attenante , affirme Brendon Ogmundson, économiste en chef à l’Association immobilière de la Colombie-Britannique.

Parallèlement à l’augmentation des ventes et des prix, le nombre de biens disponibles sur le marché diminue. Il y a actuellement environ 16 000 maisons à vendre dans la province. Un chiffre normalement affiché par la ville de Vancouver à elle seule, selon Brendon Ogmundson.

La région de Victoria a le plus petit marché de la Colombie-Britannique, avec seulement 672 maisons à vendre, pour une population d’environ 400 000 personnes.