Record de nouveaux cas de COVID et éclosion dans un hôpital à l’Île-du-Prince-Édouard

Tous les nouveaux cas font l’objet d’une enquête. La province compte 141 cas actifs de COVID-19.

La santé publique annonce aussi que deux éclosions ont été déclarées.

Le ministère de la Santé dit que moins de cinq patients de l'hôpital Queen Elizabeth, à Charlottetown, ont reçu un résultat positif à un test de dépistage.

Les autres patients et les membres du personnel sont testés et attendent les résultats. Les visites aux unités 3 et 8 sont restreintes en raison de cette éclosion.

La deuxième éclosion a été déclarée au foyer de soins Riverview, à Montague, où il y a aussi moins de cinq cas pour le moment. Les visites sont interdites.

La santé publique annonce mercredi que les foyers de soins de longue durée de la province limiteront les visites régulières aux partenaires de soins seulement.

Rappelons que depuis mercredi matin, tous les visiteurs qui entrent à l’île doivent s’isoler pour au moins 4 jours et passer des tests de dépistage rapide.

Les autorités soulignent qu’en raison de la circulation très dense sur le pont de la Confédération mardi, il n’a pas été possible de dépister tous les voyageurs entrant sur l’île. Cependant, des trousses de dépistage rapide ont été distribuées aux voyageurs qui n’ont pas été testés.

En date du 18 décembre, au moins 95 % des résidents de l’Île-du-Prince-Édouard âgés de 12 ans et plus ont reçu au moins une dose du vaccin contre la COVID-19 et 92 % sont pleinement vaccinés.

Près de 35 % des enfants de 5 à 11 ans ont reçu une première dose

Enfin, près de 13 000 personnes ont reçu une dose de rappel du vaccin.