Les autotests de dépistage se font rares au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Si en début de semaine, toutes les pharmacies en avaient reçu, mercredi, la plupart d'entre elles n'étaient pas en mesure de dire quand elles recevront de nouveaux arrivages. Néanmoins, les pharmaciens rencontrés ont bon espoir d’en recevoir d’ici la semaine prochaine.

La plupart des établissements visités par Radio-Canada, mercredi, n'en avaient plus, ou en étaient à leurs derniers exemplaires.

Ce qui est livré par les gouvernements aux grossistes n'est pas suffisant pour desservir l'ensemble des pharmacies. Donc, il faut avoir la chance d'être dans les deux minutes où ils sont disponibles pour les commander. Je ne peux vraiment pas savoir s'il y en aura demain , témoigne le pharmacien Kevin Girard.

C'est assez compliqué. On les reçoit une boîte à la fois, l'après-midi. L'heure c'est vraiment variable, on ne peut pas vraiment se fier , ajoute la pharmacienne Ann Jean.

Selon les témoignages recueillis, la situation semble être similaire dans les différentes pharmacies de la région. Force est d’admettre que les boîtes de tests rapides commencent à se faire rares dans les pharmacies de la région.

Je n’en ai pas eu hier non plus, je n'en ai pas eu aujourd'hui pour le moment. On ne connaît pas la séquence, quand on va en avoir. On a la surprise avec la livraison quand ça arrive , explique Manon Parent qui est gérante d’une pharmacie.

De nombreux clients espèrent mettre la main sur ces tests. D’ailleurs, le personnel des pharmacies consacre beaucoup de temps à répondre à des clients qui cherchent à en obtenir.

Énormément de téléphones depuis lundi, même depuis la fin de semaine. On a beaucoup d'appels, on a même de la difficulté à gérer ça. Gérer l'ingérable, ça devient quasiment impossible , enchaîne le pharmacien Kevin Girard.

Toutefois, les pharmaciens rencontrés remarquent que certains clients font un mauvais usage de ces tests.

Je crois que les attentes ont été mal gérées, mais je pense aussi que les gens veulent des tests pour passer un beau Noël. Faire un test avant le party de famille, alors l'utilisation n'est pas là du tout. Le but c'est de dire que si on a des symptômes, on fait un test plutôt que d'aller engorger un centre , conclut Kevin Girard.

D’après les informations de Louis Martineau