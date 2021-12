Tests de dépistage : les laboratoires débordés, des employés annulent leur vacances

La directrice d'une association représentant les travailleurs de laboratoire de l'Ontario affirme que ses membres travaillent de longues heures et doivent annuler leurs projets de vacances pour faire face à l'augmentation considérable du nombre de tests de dépistage de la COVID-19.

Michelle Hoad, directrice générale de l’Association des professionnels des laboratoires médicaux de l’Ontario (APLMO), affirme que 70 % des laboratoires de la province étaient déjà à court de personnel avant la pandémie.

Depuis, Mme Hoad affirme que de nombreux professionnels de laboratoire ont choisi de prendre une retraite anticipée ou de quitter complètement leur profession en raison des pressions de la pandémie.

Mme Hoad explique que les assistants de laboratoire et les technologues de laboratoire médical restants ont dû travailler au-delà de ce qui est humainement possible pour s'assurer que les tests de dépistage de la COVID-19 et d'autres tests de diagnostic soient effectués dans les meilleurs délais possibles.

Selon elle, la récente augmentation du nombre de tests, due au variant Omicron qui entraîne un pic de cas, a obligé les professionnels de laboratoire à faire plus d'heures supplémentaires.

Le médecin en chef de la province a déclaré mardi que l'Ontario se préparait à modifier son approche en matière de tests COVID-19 et de recherche des contacts. Les résidents de certaines régions ont été avertis qu'ils pourraient devoir attendre longtemps avant d’obtenir les résultats de leur test de dépistage.

Santé publique Ottawa a demandé cette semaine aux résidents qui présentent des symptômes mais ne peuvent pas accéder à un test en temps opportun de supposer qu'ils sont infectés et de se mettre en quarantaine.

L'Ontario a signalé 4383 nouveaux cas de COVID-19 mercredi, sur la base de 55 381 tests traités par les laboratoires de la province.

Avec les informations de La Presse canadienne