MBAO : écrire une chanson, avec Annette Campagne

Pour consulter toutes les capsules de la Boîte à outils d'Annette Campagne, c'est ici.

Annette Campagne a grandi dans une famille très musicale et francophone sur une ferme tout près de Willow Bunch en Saskatchewan. Sa formation musicale débute très jeune alors qu’elle, son frère et ses cinq sœurs chantent en français lors de tous les mariages et funérailles du village.

Toujours avec sa famille, comme membre des groupes Folle Avoine et Hart Rouge, Annette va enregistrer six albums et faire de nombreuses collaborations et tournées au Canada et en Europe.

La musique est une affaire de famille pour Annette Campagne. L'autrice-compositrice-interprète Annette Campagne cumule plus de 30 ans d'expérience.

Image 2 de 2 L'autrice-compositrice-interprète Annette Campagne cumule plus de 30 ans d'expérience. Photo : Annette Campagne

Sa carrière d’autrice-compositrice débute alors qu’elle évolue avec Hart Rouge. Elle y compose notamment la chanson Inconditionnel qui a reçu récemment un prix SOCAN pour avoir été entendue plus de 25 000 fois à la radio depuis son lancement.

Cette passion pour l’écriture va mener à la difficile décision de quitter Hart Rouge pour lancer sa carrière solo en 1997. Depuis, Annette Campagne a écrit des centaines de chansons et enregistré quatre autres albums solo en français et en anglais.

La boîte à outils d’Annette Campagne regorge de trucs et d’astuces qu’elle souhaite partager avec tous ceux et celles qui s’intéressent à l’écriture de chansons. Elle y aborde entre autres le texte, la structure d’une chanson, la mélodie, la rime et le rythme.

Bon visionnement!