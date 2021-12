Deux Ténoises sélectionnées pour une compétition internationale de sculpture sur neige

Il y a cinq ans, Niki McKenzie s’essayait à la sculpture sur le château de neige du festival d'hiver Snowking de Yellowknife en tant que bénévole. Une activité bien loin de son rôle de chef de cuisine à Fishy People Butchery, quoique tout aussi manuelle.

Je pense que j’ai dû les impressionner suffisamment avec mon éthique de travail pour qu’ils commencent à me payer il y a quelques années.

Depuis Niki Mckenzie n’a cessé de s’entraîner, jusqu’à ce qu’avec sa partenaire de sculpture, Kris Schlaginweit, elles finissent deuxièmes de la compétition du Snowking en 2021, avec leur sculpture offrant une interprétation de la déesse de la mer maorie Taniwha.

Niki Mckenzie s'envolera en Suède, en janvier, pour participer à une compétition internationale de sculpture sur neige. Photo : Avec la permission de Niki Mckenzie

À la suite de cette belle performance, et après y avoir été encouragées, les deux femmes ont postulé au Festival de la neige de Kiruna et ont été sélectionnées pour la compétition de sculpture sur neige. Du 26 au 30 janvier, elles feront face à cinq autres équipes venues de Suède, le pays hôte, mais aussi de Russie et d’Espagne.

Je suis nerveuse, car nous n'aurons que trois jours et demi ou quatre pour faire notre sculpture , avoue Niki Mackenzie, précisant que l’équipe devra travailler sur un cube de trois mètres sur trois, le plus gros sur lequel qu'elle ait jamais sculpté.

Elle explique que, puisque Kiruna se trouve juste au-dessus du cercle arctique, les compétiteurs ne bénéficieront que de quatre heures de lumière par jour. Il leur faudra donc, pour la première fois, sculpter dans le noir.

Pour se mettre en forme pour la compétition, pendant laquelle tout doit être fait à la main, la Néo-Zélandaise d’origine affirme avoir sauté sur toutes les opportunités de déneigement, sur des exercices de coupage de bois, qu’elle considère comme une façon nordique de rester en forme.

Elle espère que le froid, auquel les deux femmes de Yellowknife sont habituées, pourra jouer en leur faveur.

Niki Mckenzie a réalisé plusieurs sculptures de neige représentant des dinosaures pour le château de neige du festival Snowking de Yellowknife. Photo : Avec la permission de Niki Mckenzie

Un thème féminin maori

Fin janvier, Niki Mckenzie et Kris Schlagintweit présenteront une nouvelle sculpture inspirée des légendes maories : Whaitiri, la déesse aveugle du tonnerre. Un thème qui tient particulièrement à cœur à la première, qui souhaite partager des histoires peu connues de sa culture.

« Nous sommes une équipe entièrement féminine, et c'était agréable de poursuivre sur le thème de la féminité. Et donc je cherche des légendes qui ont un modèle féminin très fort et Whaitiri est fantastique pour cela. C'est une matriarche. » — Une citation de Niki McKenzie, chef et sculptrice amatrice

Elle précise que pour une fois, les deux concurrentes auront l’opportunité de s’entraîner sur un cube de neige d'essai avant de réaliser leur sculpture finale.

Un dessin représentant la déesse maorie Whaitiri que Niki Mckenzie et Kris Schlagintweit veulent reproduire pour la compétition Kiruna. Photo : Avec la permission de Niki Mckenzie

Fébriles à l'idée de leur participation, les deux partenaires ont lancé une campagne de financement participatif en ligne pour les aider à payer leur voyage à Stockholm et compte faire don de tout surplus à la recherche contre le cancer du sein.