Un délai additionnel de 6 mois pour le déménagement de Démex

Saguenay accorde un délai de six mois à l'entreprise Démolition et Excavation Démex pour sa relocalisation du chemin de la Réserve vers la zone industrielle de l'arrondissement de Chicoutimi.

La date d'échéance pour ce déménagement est maintenant fixée au 30 juin 2022 plutôt qu'au 31 décembre 2021. La décision a été entérinée lors d’une séance extraordinaire du conseil municipal tenue en visioconférence, mercredi.

Saguenay a déboursé 1,5 million de dollars pour le déménagement de Demex. Au fil des ans, la Ville a reçu plusieurs plaintes de citoyens concernant le bruit lié aux activités industrielles de l’entreprise.

Démex dit notamment être aux prises avec des problèmes d'approvisionnement pour la construction de ses nouvelles installations, ce qui explique sa demande pour repousser l’échéancier. Selon le conseiller municipal du district #9, Michel Tremblay, l'entente prévoyait un délai en cas de besoin.

C’était déjà prévu dans l’entente qu’il pouvait y avoir un six mois supplémentaire. C’est à leur demande et oui, ils en ont vraiment besoin dû à la COVID, aux prix des matériaux. Ils ont aussi été obligés de changer de terrain. Normalement, les opérations vont être finies pour le 30 juin 2022 , a précisé le conseiller du secteur pendant la séance du conseil.

Par ailleurs, Saguenay prévoit dépenser 18,7 M$ en 2022 pour des travaux de pavage, de bordures et de trottoirs. Une somme de 2,2 M$ est aussi prévue pour la construction et la réfection de pistes cyclables. Les détails concernant ces projets seront connus plus tard.

Marc Bouchard veut plus de temps

Lors de la période d’intervention réservée au conseiller de l’Équipe du renouveau démocratique (ERD), Marc Bouchard a demandé à la mairesse que les élus aient plus de temps pour analyser, comprendre et questionner les dossiers avant que ceux-ci soient présentés aux citoyens.

Le conseiller municipal Marc Bouchard a été réélu pour un deuxième mandat dans le district 11 à Saguenay. Photo : Radio-Canada / Titouan Bussiere

Le conseiller du district #11 dit s’être senti bousculé dans l’horaire lors des trois séances plénières qui se sont tenues depuis l’élection municipale du 7 novembre. Il croit que la population en ressortirait gagnante si les élus bénéficiaient d’une plus grande marge de manœuvre.

Il est arrivé trois [séances] plénières depuis le début de ce mandat-ci où on a tenu les plénières tout juste avant le conseil et on a dû accélérer [le processus]. De faire les plénières tout juste avant les séances publiques, ça bouscule parfois les périodes de questions et les éclaircissements supplémentaires , a-t-il lancé.

La mairesse a répondu qu’elle était sensible à cette demande tout en rappelant que les conseillers recevaient la documentation nécessaire au moins trois jours ouvrables avant le conseil municipal. Elle a aussi indiqué que les membres de son cabinet ainsi que la direction générale étaient disponibles pour répondre aux questions des élus.

La prochaine séance du conseil municipal aura lieu le 17 janvier.