Travaux du pont Pierre-Laporte cet été : près de 2 M$ en mesures d’urgence

Plusieurs se souviendront du branle-bas de combat au sujet des travaux sur le pont Pierre-Laporte cet été.

Conférences de presse, mesures d'urgence, employeurs qui envoient leurs employés à l'hôtel, craintes des ambulanciers pour le transport des patients vers Québec, déplacements en hélicoptère entre les deux rives : tous les moyens étaient bons pour éviter la congestion anticipée.

Pendant deux séquences de dix jours, une seule voie était disponible dans les deux directions. La méthode choisie visait à ne pas répéter les mêmes erreurs ayant mené à l'usure prématurée de la surface de roulement.

Après plusieurs mois à comptabiliser ses frais, le ministère des Transports du Québec (MTQ) a finalement partagé ses données à Radio-Canada, en décembre. Les dépenses découlant des mesures d’atténuation mises en place pendant les travaux sont d’environ 1,8 million de dollars , confirme Émilie Lord, porte-parole au ministère des Transports du Québec MTQ .

Outre les dépenses gouvernementales, ces sommes, pour la plupart, ont été réclamées par les villes de Québec et de Lévis, ainsi que le Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS de Chaudière-Appalaches et le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux CIUSSS de la Capitale-Nationale.

Mesures d'atténuation remboursées : Services policiers municipaux (Québec et Lévis) déployés pour la gestion de la circulation

Mesures favorisant le transport collectif, notamment par l’ajout de parcours et la réduction des tarifs

Campagne d’information

Surveillance des camions lourds par Contrôle routier Québec Source : Ministère des Transports du Québec

La réfection comme telle a coûté 10,2 millions de dollars. Un autre 2,5 millions de dollars a été dépensé pour assurer la surveillance du chantier et assurer la circulation automobile durant les deux séquences intensives de travaux.

Il faut aussi ajouter le 1,8 million de dollars pour les mesures d'atténuation. Ces dépenses représentent donc une augmentation de 14 % sur la facture globale.

Les travaux sur le pont Pierre-Laporte étaient nécessaires après l'usure prématurée de la surface de roulement du tablier. Photo : Radio-Canada / Pierre-Alexandre Bolduc

4000 heures supplémentaires à la SQ

Ces données ne comprennent cependant pas tout. Elles excluent notamment les quelque 4000 heures supplémentaires payées à des policiers de la Sûreté du Québec (SQ) pour assurer la fluidité de la circulation et un corridor d'urgence en cas de besoin durant les deux blitz de travaux.

Pour les travaux menés du 27 juin au 6 juillet, 2053,75 heures en temps supplémentaires ont été comptabilisées à la SQ, puis 2048,50 heures pour la période du 8 au 18 août.

Il n'a pas été possible de connaître le coût réel pour les villes de Québec et de Lévis à même leurs budgets. Cet été, Québec évaluait ses mesures d'urgence à 1,8 million de dollars, alors que Lévis estimait la facture à 5 millions de dollars.

Le MTQ satisfait

Avec le recul, le MTQ est satisfait des mesures mises en place et de leurs résultats sur la fluidité de la circulation. Si des embouteillages de plusieurs kilomètres se sont formés par moment, la situation critique attendue ne s'est pas réalisée.

L’ensemble de ces mesures ont permis de réduire de façon significative la congestion aux approches des ponts, ce qui a grandement facilité la circulation des véhicules d’urgence entre les deux rives , explique Émilie Lord.

Selon le MTQ, en moyenne trois transports ambulanciers urgents par jour ont transité par le pont de Québec de façon rapide et sécuritaire de même que des dizaines d’autres transports ambulanciers chaque jour sur le territoire de Québec et Lévis .

Le gouvernement espère que les travaux menés cet été auront une durée de vie de 15 ans. Reste que l'infrastructure vieillissante, inaugurée en 1970, est sous surveillance par le MTQ. Récemment, des travaux d'urgence ont été menés aux câbles du pont suspendu.