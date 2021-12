Brigadiers recherchés à Rouyn-Noranda

Le poste de brigadier ou brigadière à pourvoir pour le retour en classe serait situé à l’intersection de la rue Saguenay et de l’avenue George, pour l'école Sacré-Cœur ; une traverse importante, selon la Ville.

Le directeur de la sécurité publique à Rouyn-Noranda, Luc Tremblay, indique que la liste de rappel de brigadiers est actuellement vide.

Parfois, on a des brigadiers scolaires qui ont besoin d'aller à un rendez-vous médical et s'absentent pour une journée. Pour l’instant, on a de la difficulté à combler. On réussit à le faire à l’interne parce qu’on a d’autre personnel, comme les pompiers parfois [...] mais ce n’est pas leur mandat principal, donc c'est pour ça qu'on recherche des gens sur la banque de candidatures , explique Luc Tremblay.

Une brigadière (archives) Photo : Radio-Canada / Josée Ducharme

L’horaire de travail consiste en quatre périodes de 20 minutes pour la traversée, soit : avant les classes, au début de la période de dîner, la fin de la période de dîner et la fin des classes.

Ce qu’on recherche, ce sont des gens pour qui ce type d’horaire est adapté pour eux. Souvent, on a des retraités ou des préretraités, ça les fait sortir dehors, ça les fait accompagner cette petite clientèle-là. Donc ça fait une petite étincelle dans la journée , dit-il.

Luc Tremblay rappelle que les brigadiers et brigadières jouent un rôle important et contribuent à l’adoption de bonnes habitudes en ce qui concerne le code de sécurité routière.

Il y a un petit point de vue d’éducation. Il faut éduquer les jeunes en tout bas âge à bien traverser la rue en évitant de courir. Donc toutes les consignes de sécurité pour qu’ils puissent, au fil des années, traverser n’importe quel axe routier sans brigade scolaire avec les bonnes actions , souligne-t-il.

Les personnes intéressées peuvent déposer leur candidature en ligne ou en personne à la Ville de Rouyn-Noranda.