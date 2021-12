La Troupe du jour se remet financièrement des impacts de la pandémie

Réélu comme président de l’organisme, Roger Gauthier s’est joint au conseil d’administration il y a trois ans pour aider à stabiliser la situation financière de la Troupe.

M. Gauthier souligne cependant avoir besoin de financement continu pour assurer la pérennité de ces activités.

« On a un bâtiment, un centre de production. On aura des rénovations puis du maintien à faire. On a besoin d'un fonds de roulement pour fonctionner. »