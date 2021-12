Six membres de l’entourage de Justin Trudeau ont contracté la COVID-19

Le premier ministre Justin Trudeau a indiqué mercredi que six personnes de son entourage ont contracté la COVID-19, précisant que lui-même n'avait pas été infecté.

Il y a trois membres de mon personnel et trois membres de mon service de sécurité qui ont obtenu un test positif , a spécifié M. Trudeau au cours d'un point de presse virtuel consacré à l'élargissement de l'accès à la Prestation canadienne pour les travailleurs en cas de confinement.

Mon bureau n’est pas immunisé contre la COVID-19, a-t-il dit pour illustrer la propagation très rapide du variant Omicron dans le monde entier et au pays, et même au sein de nos propres communautés et dans nos bureaux .

Moi aussi, j'ai passé des tests rapides et jusqu’ici, ils sont négatifs , a-t-il soutenu, assurant que lui-même et les personnes infectées au sein de son entourage suivaient les directives de la santé publique à la lettre .

Il a ajouté qu'il tentait de réduire ses contacts le plus possible , mais que la santé publique ne lui avait pas recommandé l'isolement complet en raison de la nature des contacts avec [son] personnel .

Jusqu’à présent, on m’a recommandé de surveiller moi-même [la situation], de passer des tests rapides et de faire du dépistage régulièrement , a-t-il résumé.

Mardi, la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, a dit s'être placée en isolement après avoir reçu un résultat positif à un test rapide de COVID-19.

La leader adjointe du Bloc québécois, Christine Normandin, et la députée bloquiste d'Avignon–La Mitis–Matane–Matapédia, Kristina Michaud, ont aussi reçu un résultat positif à la COVID-19 mardi.

D'autres politiciens ont été infectés par le coronavirus au cours de la dernière semaine. C'est le cas notamment du ministre de l'Éducation du Québec, Jean-François Roberge, du ministre québécois des Forêts, de la Faune et des Parcs, Pierre Dufour, de la mairesse de Montréal, Valérie Plante, et du maire d'Ottawa, Jim Watson.

Selon les données officielles, le pays a recensé dans la journée plus de 11 000 nouveaux cas de plus que la veille.