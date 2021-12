Les histoires qui ont retenu votre attention en 2021

Parmi les milliers de publications diffusées cette année sur le site web d’ ICI Saguenay-Lac-Saint-Jean , certaines ont capté l’attention des internautes plus que d’autres. Nous avons identifié les sujets les plus consultés, mois après mois. Voici une compilation des reportages qui vous ont le plus touchés.

JANVIER

L’initiative d’un Saguenéen a volé la vedette au début de l’année 2021. Nicolas Côté et ses voisins ont dégagé un immense sentier de glace de 15 kilomètres sur le lac Kénogami. Rapidement, le corridor glacé a été pris d'assaut par les patineurs. En pleine période de confinement, cette nouvelle activité hivernale était plus que bienvenue.

Le sentier glacé passait par plusieurs baies du lac Kénogami. Photo : Radio-Canada

Le ski de haute route a aussi gagné des adeptes l’hiver dernier. La Fédération québécoise de la montagne et de l’escalade n’avait jamais vu un tel gain de popularité pour ce sport. Pour de petits villages nichés au cœur des montagnes, comme L’Anse-Saint-Jean ou Petit-Saguenay, le potentiel de développement est immense.

L’autre événement qui a marqué les esprits en janvier n’a rien à voir avec le plein air. Il s’agit plutôt d’un important coup de filet des policiers de Saguenay. Ils ont découvert une quantité impressionnante de stupéfiants et d’argent dans huit logements et résidences de Jonquière, ce que le Service de police de Saguenay a qualifié de plus grosse saisie de son histoire en matière de drogue.

FÉVRIER

En février, la campagne de vaccination à grande échelle contre la COVID-19 a commencé à prendre forme au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) a dévoilé son plan d’action et identifié les sites de vaccination. Le portail web Clic Santé, créé par une entreprise d’Alma, est devenu le point central de la prise de rendez-vous.

Le portail pour la prise de rendez-vous pour la vaccination a été développé par une firme d'Alma. Photo : Radio-Canada / Lynda Paradis

Un sujet environnemental a aussi attiré l’attention : les coupes forestières le long de la rivière Péribonka, au nord du lac Saint-Jean. Un groupe de militants a vivement dénoncé l’intention du gouvernement du Québec de poursuivre sur sa lancée et d’autoriser des coupes. Le Comité de sauvegarde de la rivière Péribonka souhaitait plutôt l’instauration d’une aire protégée. Finalement, en septembre, le gouvernement Legault est revenu sur sa position et a annulé les coupes prévues cette année, le temps de discuter avec les intervenants régionaux.

Le mois de février a aussi permis aux internautes de découvrir un homme du Nord : Val Rasmussen. Avec ses racines danoises, le Viking du Saguenay se fait un plaisir de relater l’histoire de ses ancêtres. Passionné de ski de fond, il surprend par sa grande forme physique et l’étendue de ses connaissances sur les pays nordiques, malgré ses 91 ans.

MARS

La tension entre des groupes de citoyens et le ministère des Forêts a monté d’un cran en mars. Des Québécois militant pour protéger les arbres des coupes forestières un peu partout dans la province songeaient tout à coup à la possibilité d’unir leurs forces et d’intenter un recours collectif contre le Ministère. Le Saguenéen André Douillard, résident du secteur Lac-Kénogami, était l’un des citoyens à l’origine de cette démarche. Comme d’autres, il maintenait que le lien de confiance entre la population et le Ministère était rompu.

Le rapport tant attendu du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) concernant le controversé projet de GNL Québec a été dévoilé le 24 mars 2021. Les commissaires ont alors émis de sérieuses réserves quant à la construction d’une usine de liquéfaction de gaz naturel à La Baie. Dans leur rapport, ils notaient entre autres que le projet n’avait pas su gagner l’acceptabilité sociale. Le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement BAPE recommandait au gouvernement d’obtenir des engagements, des actions ou des modifications avant de donner son feu vert.

Le producteur Robert Hakim Photo : Radio-Canada

Un départ inattendu a frappé le monde du spectacle à la fin mars : le producteur saguenéen Robert Hakim a succombé à des complications liées à un cancer. Son décès a provoqué une onde de choc. Robert Hakim était à l’origine d’une foule d’événements et d’initiatives culturels au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Les éloges à son endroit ont fusé de tous les milieux.

AVRIL

La vaccination contre la COVID-19 prend de l’ampleur. En avril, les rendez-vous sur la plateforme Clic Santé sont offerts aux personnes de 45 ans et plus.

La campagne de vaccination va bon train dans les centres désignés du Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) est en ajustement. Certaines initiatives, comme la distribution de coupons pour obtenir une dose du vaccin AstraZeneca, sont revues. Dans ce cas, de longues files d’attente avaient provoqué beaucoup de mécontentement.

La distribution de coupons pour les vaccins a irrité plusieurs citoyens. Photo : Radio-Canada / Louis Martineau

Parallèlement, les médias sociaux s’enflamment sur toute sorte de sujets. La Dolmissoise Amy Fournier a été submergée par une vague de messages haineux au printemps. La jeune de 17 ans s'est affichée comme trans sur YOLO, une extension de la populaire application Snapchat. Les messages d’incitation au suicide et à la mort ont rapidement rempli sa boîte de messagerie. Celle qui veut sensibiliser les jeunes à la transidentité a été bouleversée par ces réactions. Elle a songé à quitter les médias sociaux pour de bon, mais a finalement décidé de poursuivre ce qu’elle avait amorcé.

Amy Fournier, une influenceuse de 17 ans, utilise les réseaux sociaux pour sensibiliser les jeunes.. Photo : Radio-Canada / Romy Boutin St-Pierre

MAI

Le 4 mai 2021 marque le 50e anniversaire de la tragédie de Saint-Jean-Vianney. Le glissement de terrain avait entraîné la mort de 31 personnes et détruit une quarantaine de maisons. L’événement a marqué les esprits. D’anciens résidents du secteur ont pris la parole pour raconter leurs souvenirs, dans l’espoir que ce pan de l’histoire ne soit jamais oublié.

Le palais de justice de Roberval est ravagé par les flammes le soir du 8 mai. Le bâtiment qui trônait au coeur du centre-ville a été complètement détruit, même chose pour la structure en construction située juste à côté. Les travaux en cours depuis quelques mois visaient à agrandir le palais de justice, un projet espéré par la communauté depuis plus de 30 ans. Des centaines de citoyens ont assisté à la désolante scène. Rapidement, le gouvernement du Québec a confirmé que le bâtiment serait reconstruit au même endroit.

Des travaux de rénovation majeurs avaient lieu depuis plusieurs mois au palais de justice de Roberval. Photo : Radio-Canada / Claude Girard

La saga du Saguenéen André Gauthier, emprisonné à Dubaï, prend une tournure plus réjouissante au printemps. En mai, il revient finalement au Canada. Les démarches diplomatiques et judiciaires pour le ramener au pays auront finalement porté leurs fruits. L’homme se retrouvait derrière les barreaux en raison d’un dossier de fraude présumée de 30 millions de dollars dans le secteur minier. Il a toujours clamé son innocence.

JUIN

Le faible nombre de cas de COVID-19 amène la région à passer en zone verte en juin. Les restrictions sont amoindries, notamment en ce qui concerne les rassemblements, les restaurants et les réceptions. La nouvelle est accueillie comme une bouffée d’air frais en ce début d’été.

Des pénuries de toutes sortes sont toutefois observées un peu partout. La livraison des véhicules neufs est ralentie, même chose pour les articles de plein air les plus demandés. La rareté des matériaux entraîne aussi les prix à la hausse depuis le printemps, ralentissant les projets de rénovation et de construction de plusieurs.

L'équipe des Snowbirds a fait partie du spectacle aérien. Photo : Radio-Canada / Érik Chouinard

Faute de pouvoir accueillir les amateurs d’aviation sur le tarmac, les militaires de Bagotville ont présenté une nouvelle version de leur spectacle aérien à la fin juin. Une dizaine d’appareils ont survolé trois régions du Québec, dont le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il s’agissait d’une première dans l’histoire du Spectacle aérien international de Bagotville.

JUILLET

Le Parti conservateur du Québec (PCQ) et son chef, Éric Duhaime, ont eu maille à partir avec des restaurateurs qui refusaient d’accueillir leurs membres pour une tournée régionale en juillet. Trois propriétaires d’établissements ont signifié à la formation qu’elle n’était pas la bienvenue entre leurs murs. Les prises de positions tranchées du Parti conservateur du Québec PCQ , notamment concernant la pandémie et le port du masque, sont à l’origine des décisions des restaurateurs. Le chef a déclaré qu’il s’agissait d’un complot organisé par d’autres partis politiques. Des tenanciers impliqués dans cette controverse ont par la suite reçu des messages haineux, des insultes et des menaces de mort, ce qui a forcé Éric Duhaime à faire un appel au calme.

Le chef du PCQ, Éric Duhaime, a dû faire rappeller à l'ordre les membres de son parti. Photo : Radio-Canada

Le gouvernement du Québec dit finalement non au projet de GNL Québec à Saguenay. L’usine de liquéfaction du gaz naturel ne verra pas le jour. Le ministre de l’Environnement, Benoit Charette, en a fait l’annonce dans la région le 21 juillet en compagnie de la ministre Andrée Laforest. Ce sont les conclusions du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement, publiées en mars, qui ont mené à cette décision finale. L’entreprise s’est dite déçue et surprise . Les opposants ont plutôt applaudi le choix du ministre.

Juillet 2021 marque les commémorations du 25e anniversaire du déluge du Saguenay. En 1996, les pluies diluviennes avaient tout emporté sur leur passage et fait des milliers de sinistrés. Plusieurs activités en mémoire de ce tragique événement ont eu lieu dans les trois arrondissements de Saguenay 25 ans plus tard.

L'inébranlable petite maison blanche est devenue une icône du déluge du Saguenay. Photo : Radio-Canada / Radio-Canada/Vicky Boutin

AOÛT

Le réalisateur Philippe Belley a perdu la vie alors qu’il effectuait un dernier entraînement de natation dans le lac Clairval en vue de sa grande traversée du lac Saint-Jean. Alors qu’il nageait avec ses amis et sa fille, il a été victime d’un malaise et les secouristes n’ont pu lui sauver la vie. La mort de l’entrepreneur de 39 ans a provoqué une vague de sympathie. En son honneur, des amis ont décidé de traverser le lac Saint-Jean à la nage deux jours plus tard. Sa fille Clara, qui devait être à ses côtés pour ce défi, a aussi nagé à la mémoire de son père. L’événement hautement symbolique a touché toute la population.

Le cinéaste Philippe Belley avait lancé son entreprise, Les films de La Baie, il y a une dizaine d'années. Photo : Radio-Canada

Une tragédie survenue en 2020 a refait surface dans l’actualité au mois d’août. La coroner Jessica Tremblay a finalement rendu public le rapport d’enquête concocté après la mort de cinq touristes français et de leur guide québécois sur les glaces du lac Saint-Jean. Elle conclut que c’est une mauvaise décision du responsable du groupe de motoneigistes qui a causé leur mort. Le guide aurait décidé de sortir du sentier balisé pour prendre un raccourci et conduire ses comparses à Saint-Gédéon, même s’il connaissait mal le secteur. La coroner a formulé plusieurs recommandations, dont l’amélioration de la signalisation dans le secteur où s’est produit l’accident le 21 janvier 2020.

Le bas niveau du lac Saint-Jean a encore fait les manchettes en 2021. Les conditions météorologiques depuis le début de l'année ont joué pour beaucoup dans cette faible quantité d’eau dans le réservoir. Rio Tinto l’avait d’ailleurs prévu dès le début de l’été. Le lac est descendu en deçà du seuil minimal de 14 pieds indiqué au décret gouvernemental encadrant la gestion du lac Saint-Jean. Plusieurs plaisanciers ont dû écouter leur saison et retirer leur embarcation du plan d’eau.

SEPTEMBRE

En septembre, l’hôpital de Roberval est frappé par la démission de plusieurs infirmières. Sept professionnelles quittent les rangs, fragilisant encore davantage le réseau régional de la santé. L’épuisement et les heures supplémentaires obligatoires ont eu raison de leur volonté d’aider les patients. La situation provoque la création d’une cellule de crise au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS).

Côté politique, les électeurs de tout le pays sont appelés aux urnes le 20 septembre. Dans la région, le portrait reste inchangé au lendemain du scrutin : Alexis Brunelle-Duceppe et Mario Simard continuent leur mandat pour le Bloc québécois respectivement dans les circonscriptions de Lac-Saint-Jean et de Jonquière, même chose pour le conservateur Richard Martel dans Chicoutimi-Le Fjord.

Le conservateur Richard Martel entame un nouveau mandat comme député de Chicoutimi-Le Fjord. Photo : Radio-Canada

Si le paysage politique est demeuré le même, les randonneurs de la région, eux, ont pu avoir accès à un tout nouveau point de vue. Cet automne, ils ont pu profiter du sommet du sentier du Pic-de-la-Tête-de-Chien pour la première fois depuis le début des années 2000. Des équipes du parc national des Monts-Valin y ont aménagé des trottoirs en bois et des passerelles pour permettre d’atteindre ce point de vue spectaculaire. Le secteur avait été fermé aux randonneurs en raison de la fragilité de la végétation.

OCTOBRE

Le combat de la petite Madison, atteinte d’amyotrophie spinale de type 1, a touché des milliers de personnes. Sa famille a finalement appris en octobre que le médicament pouvant freiner la maladie de la fillette serait remboursé par le gouvernement du Québec. Le Zolgensma a été ajouté à la Liste des médicaments fournis en établissements de santé, ce qui a été accueilli par un immense soupir de soulagement de la part des parents.

La petite Madison a reçu le médicament tant espéré par l'entremise d'une perfusion intraveineuse. Photo : Avec l'autorisation du CHU de Québec.

Dans le domaine de la santé, le retour en classe en septembre et le retour à la normale dans les centres de la petite enfance a favorisé la propagation du virus respiratoire syncytial (VRS). De nombreux jeunes enfants de la région ont été atteints en début d’automne. Les symptômes sont semblables à ceux de la grippe ou du rhume.

Le centre-ville de Chicoutimi est le théâtre du premier meurtre de l’année dans la région en octobre. Une altercation entre deux individus s’est soldée par la mort d’un homme de 53 ans, Éric Toutcourt Gaudreault. Il était bien connu de la clientèle de la Maison d’accueil pour sans-abri de Chicoutimi. L’autre personne impliquée dans l’événement, un autre Éric Gaudreault, a été accusé de meurtre au premier degré.

NOVEMBRE

Le 7 novembre, les citoyens de Saguenay ont élu Julie Dufour comme mairesse à l’issue du scrutin municipal. Elle succède à Josée Néron à la tête de la ville. Le vote a mené à l’élection de plusieurs nouveaux visages dans les municipalités de la région. Sylvie Beaumont prend notamment la tête du conseil de ville d’Alma et Serge Bergeron est élu maire de Roberval.

À Chapais, une femme de 21 ans est élue sans opposition à la mairie. Isabelle Lessard serait la plus jeune mairesse de l’histoire du Québec. La principale intéressée préfère voir son âge comme un atout et non comme un obstacle.

Isabelle Lessard est la nouvelle mairesse de Chapais. Photo : Radio-Canada / Romy Boutin-St-Pierre

À la mi-novembre, Rio Tinto annonce la construction de 16 nouvelles cuves à l’usine AP60 de Jonquière pour produire plus d’aluminium. Pour ce faire, la multinationale investit 110 millions de dollars canadiens. Pour plusieurs observateurs, ce projet est loin d’être à la hauteur des attentes. C’est notamment le cas de l’économiste Marc-Urbain Proulx. Il considère que la région fait littéralement rire d’elle avec cette annonce si l’on tient compte de sa contribution à Rio Tinto. Il fait entre autres référence à l’utilisation du bassin hydrographique du Saguenay-Lac-Saint-Jean pour la production de l’électricité utilisée par la compagnie.

DÉCEMBRE

Une vaste opération policière sème l’émoi à l'Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) le 2 décembre. Des bruits s’apparentant à des coups de feu avaient été entendus entre les murs de l’établissement. Les étudiants et le personnel ont rapidement été confinés à leurs locaux. Après une minutieuse inspection des policiers, il s’est avéré que les bruits entendus avaient été provoqués par la chute d’un escabeau. Le déploiement policier et les consignes de sécurité mises en place auront au moins permis à l’institution de tester ses mesures d’urgence.

Chargement de l’image Les accès à l'Université du Québec à Chicoutimi ont été bloqués lors de l'opération. Photo : Radio-Canada / Rémi Tremblay

D’autres bruits ont provoqué le sursaut de nombreux citoyens en décembre. Plusieurs résidents du Saguenay-Lac-Saint-Jean ont été réveillés ou surpris par des bruits semblables à des craquements ou un tremblement de terre. Tout porte à croire qu’il s’agissait en fait de cryoséismes, un phénomène qui survient lors des brusques changements de température, lorsque l’eau du sol se transforme rapidement en glace

Finalement, la distribution des tests rapides pour dépister la COVID-19 ont fait courir les foules quelques jours avant Noël dans les pharmacies de la région. La flambée des cas de coronavirus et la propagation du variant Omicron ont convaincu plusieurs citoyens de se tourner vers cette nouvelle option.