Le nombre d’entreprises agricoles passe le cap des 600 en Abitibi-Témiscamingue

La Fédération de l'UPA d'Abitibi-Témiscamingue se réjouit de cette hausse, qui s'observe pour une troisième année consécutive. Les secteurs traditionnels comme la production de foin, les grandes cultures et la production bovine représentent la majorité des nouvelles fermes, qui ont permis de valoriser 9200 hectares.

Toujours selon les données de l'UPA, toutes les MRC sont en croissance, mais la Vallée-de-l'Or et Rouyn-Noranda se démarquent, avec des hausses respectives de 20 et 10 %.

Des bœufs d'élevage (archives) Photo : Radio-Canada / Vanessa Limage

C’est une tendance très positive et le nombre d’hectares démontre bien qu’on ne parle pas juste de petites fermes, se réjouit le président régional de l'UPA, Pascal Rheault. Plusieurs producteurs au niveau provincial voient l’énorme potentiel de développement qu’on a partout dans notre région. On sent aussi que la concertation qu’on vit dans la région avec la Financière agricole, le ministère et les MRC commence à transparaître.

Soulignons par ailleurs qu'une nouvelle ferme sur trois est dirigée par une femme et que la moitié des nouveaux producteurs ont moins de 40 ans. Encore là, il s’agit d’une tendance que l’UPA observe depuis quelques années.

Juste en Abitibi-Ouest, le syndic local est presque à parité homme-femme et on voit beaucoup de jeunes, ajoute le président. Ce ne sont pas juste des baby-boomers qui vont faire de l’agriculture pour le plaisir. On voit beaucoup de jeunes formés qui arrivent avec de nouvelles idées.

Pour les années à venir, Pascal Rheault estime que l’un des principaux défis sera de développer davantage de transformation dans la région.