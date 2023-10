Le peintre Roméo Savoie s’éteint à l’âge de 95 ans

L'Acadie perd l'un de ses plus grands artistes, un pionnier de l'art moderne. Le peintre Roméo Savoie s'est éteint à l'âge de 95 ans. Architecte, peintre et poète, il a puisé dans ces trois métiers l'inspiration nécessaire pour créer une œuvre magistrale.

C'est lors d'un séjour où il sillonne plusieurs pays d'Europe, au milieu des années 60, qui le pousse enfin à tout délaisser pour devenir peintre.

Et j'ai bifurqué, j'ai tout détruit autour de moi , disait Roméo Savoie à l'émission Trajectoires de Radio-Canada Acadie en 1995.

Il y avait une petite galerie, là, sur une des rues, pas loin de Notre-Dame-de-Paris et dans la vitrine il y avait un petit tableau rouge, abstrait. J'ai réalisé que peut-être je devrais être ailleurs.

Publicité

Pionnier en Acadie

En plus de sa formation d'architecte, Roméo Savoie détient une maîtrise en arts plastiques de l’Université du Québec à Montréal (1988), ainsi qu’un baccalauréat ès arts du Collège Saint-Joseph de Memramcook (1950).

Sa formation multidisciplinaire en arts visuels a fait de lui un pionnier de l'art moderne en Acadie. Son apport aux infrastructures culturelles en Acadie est inestimable.

Il participe à la création de plusieurs galeries d'art, dont la Galerie Sans Nom et la Galerie 12 à Moncton.

Ouvrir en mode plein écran La signature du peintre acadien Roméo Savoie. Photo : Radio-Canada

Dans la revue Vie des Arts (2004), on souligne l’engagement social de Roméo Savoie, considéré comme étant le premier peintre abstrait de l'Est du Canada:

Il est possible d'être engagé socialement et culturellement tout en restant un artiste fidèle à une conception de la création répondant à des idéaux d'indépendance et de liberté.

Production prolifique

Plus de 4000 tableaux, une centaine d'expositions réalisées sur plus d'un demi-siècle, traçant la voie à plusieurs générations d’artistes.

Moi je veux faire partie de cette gang de fous là, qui font des affaires qui restent, tu vois. Faire un petit tableau par exemple qui est complètement incroyable, tu sais, qui te renverse par sa beauté. Je veux faire partie de cette gang-là , disait Roméo Savoie à l'émission Trajectoires en 1995.

Sa quête existentielle se reflète dans son œuvre picturale, mais aussi dans l'écriture.

Roméo Savoie a publié un roman et six recueils de poésie.

Publicité

Arrêter et regarder une chose en particulier et essayer de comprendre le sens de la beauté. Le sens d'une fleur, le sens d'une brindille, le sens d'un nuage, tu vois. Donner du temps à ça, et tu comprends un peu mieux le sens de la vie , affirmait-il à l'émission Trajectoires de Radio-Canada Acadie en 1995.

Figure de proue

Précurseur de l’art contemporain, Roméo Savoie reçoit plusieurs prix et distinctions, dont le prix Miller Brittain (1994), le prix Strathbutler (1998), le trophée Éloize pour l’artiste de l’année en arts visuels (1998), et un doctorat honorifique en arts visuels de l’Université de Moncton (1999).

Il est reçu Membre de l’Ordre du Canada pour sa contribution en qualité de peintre, architecte et auteur, pour son soutien aux artistes des arts visuels du Nouveau-Brunswick (2009).

Des œuvres de Roméo Savoie se retrouvent dans les Banques d’œuvres d’art du Conseil des arts du Canada et du Nouveau-Brunswick, et dans plusieurs musées, dont le Musée d’art contemporain de Montréal, le Musée national des beaux-arts du Québec, ou encore au Centre culturel canadien de Paris.

Être dans le monde de la création, c’est-à-dire de créer quelque chose pour les autres, ce qu’on appelle la beauté, c’est un cadeau que j’ai reçu de quelque part.

À l'issue d'une carrière prolifique, c'est la notion de liberté qu'il souhaite qu'on retienne.

La liberté c'est ce qui est le plus difficile à faire. On dit qu'on est libre, mais ce n'est pas vrai. Il y a des conditions pour être libre , disait Roméo Savoie en entrevue lors de l'exposition Cera Alba, à la Galerie-Louise-et-Reuben-Cohen en 2017.

Roméo Savoie incarnait la résilience.

On continue à apprendre toujours, on n'arrête pas, on devrait pas mourir...on devrait rester là et continuer à mettre cette énergie-là dans le pays dans lequel on est , disait-il en entrevue en 2017.