Lancer un studio de tatouage pour rendre l’industrie plus inclusive

Changer l’industrie du tatouage pour la rendre plus inclusive et respectueuse, tels sont les objectifs que se sont donnés des tatoueurs en lançant le studio de tatouage Hemlock Tattoo, à Calgary. Selon la copropriétaire Janeen Scott, l'industrie du tatouage n'est pas à l'abri de problèmes tels que l’intimidation ou le harcèlement sexuel.

Étant une personne non masculine qui est entrée dans l'industrie, j'ai immédiatement été confrontée au harcèlement sexuel, et c'est une histoire très courante dans cette industrie , dit la copropriétaire.

Selon elle, il est important d’instaurer un environnement sûr et attentif aux besoins des clients. En dehors du harcèlement sexuel, cela peut être simplement le fait d'être froid, insensible, de ne pas donner à la personne l'espace nécessaire pour prendre des décisions sur un dessin qui va rester sur son corps de façon permanente.

« C'est important, pour moi, de jouer un rôle pour tenter de changer les tendances de l'industrie. » — Une citation de Janeen Scott, tatoueuse et copropriétaire du Hemlock Tattoo Studio

Ouvert depuis septembre 2020, le Hemlock Tattoo Studio se veut un endroit fondé sur le consentement et qui s’informe des traumatismes de ses clients. Comme tatoueur, on a immédiatement plus de pouvoir que la personne qu'on tatoue. À cause de cela, beaucoup de mal peut être fait , explique Janeen Scott.

Des politiques axées sur le client

Le studio a adopté une politique de tolérance zéro en matière de violences sexuelles, de harcèlement, de racisme et d'autres comportements oppressifs. Ces politiques ont été adaptées de celles du site de la LGBT Foundation.

Lorsque les clients font une réservation, ils doivent notamment remplir un formulaire d’inscription qui comprend une partie où ils peuvent préciser leurs pronoms et les besoins qu’ils peuvent avoir, tels que la nécessité d’intimité.

Nous sommes vraiment à l'écoute de nos clients pour qu'ils soient aussi à l'aise que possible tout au long du processus de tatouage , explique Marlee Watts, la directrice générale du studio.

« Chaque partie de notre processus est conçue pour apporter le plus de confort possible à la personne qui se fait tatouer, que ce soit pour gérer la douleur, gérer les attentes, l'aider à s'assurer qu'elle obtienne précisément le produit qu'elle recherche. » — Une citation de Janeen Scott, tatoueuse et copropriétaire du Hemlock Tattoo Studio

Les clients ont aussi la possibilité de choisir d'avoir un mot de sécurité ou un geste de la main qu'ils peuvent utiliser pour arrêter le processus de tatouage pour n'importe quelle raison sans être gênés.

Katie Beach, l'une des clientes d'Hemlock Tattoo, est l'une de celles qui avait décidé d’arrêter de se faire tatouer à cause de comportements déplacés. Je n'ai pas eu de bonnes expériences avec d'autres studios de tatouage. J'ai passé beaucoup de temps à chercher le bon endroit , raconte-t-elle.

Elle a rapidement adopté le studio de Janeen Scott après l’avoir découvert sur Tik Tok et lu ses politiques.