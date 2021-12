La fermeture du Pink Flamingos, lourde perte pour la communauté drag

On perd un espace de travail, un espace de performance, un safe space important, le seul à Moncton , dit Tommy Des Rosiers, qui a travaillé au Pink Flamingos en tant que drag queen.

C’est avec grande tristesse que le propriétaire Joel David Fowler a annoncé la fermeture permanente de son établissement, mercredi dernier.

Nous avons tenu le coup le plus longtemps que possible , a-t-il indiqué dans un message à Radio-Canada.

Il a expliqué que les ouvertures et les fermetures à répétition entraînées par la pandémie et le manque d’aide financière l’ont poussé à prendre cette décision.

Joel David Fowler, le propriétaire du Pink Flamingos, dans son établissement en décembre 2018. Photo : Radio-Canada

M. Fowler occupait un deuxième emploi pour tenter de pallier les pertes, mais ce n’était tout simplement pas suffisant pour tenir le coup.

Il n’a pas été possible d’atteindre les chiffres dont nous avions besoin pour rester ouverts , déplore-t-il.

Joel David Fowler déclare qu'aucune aide significative des différents ordres de gouvernement n’était disponible pour sauver son entreprise.

Un coup dur pour la communauté lesbienne, gai, bisexuel, transgenre LGBT

Le Pink Flamingos était un lieu de rassemblement incontournable pour la communauté lesbienne, gai, bisexuel, transgenre, queer, bispirituel (two-spirited) LGBTQ2 et ses alliés depuis son ouverture en 2018.

Le calme avant la fête du Nouvel An au Pink Flamingos, à Moncton, dans la journée du 31 décembre 2018. Photo : Radio-Canada

Plusieurs spectacles d’humour, des soirées de musique et de karaoké y ont été présentés.

C’est aussi dans ce cabaret que la communauté drag francophone et acadienne montait sur scène.

Là, on avait l’opportunité et la place pour le faire , explique Tommy Des Rosiers.

Selon lui, la communauté lesbienne, gai, bisexuel, transgenre, queer, bispirituel (two-spirited) LGBTQ2 de Moncton et ses alliés viennent de perdre deux endroits en l’espace de quelques mois.

Il y avait un autre safe space qui était SDV Vintage mais là la propriétaire est décédée et c’était une grosse perte pour la communauté aussi , a indiqué Tommy Des Rosiers, faisant référence à la boutique dont la propriétaire a perdu la vie dans un accident de la route l'été dernier.

Un avenir pour le drag francophone en Acadie?

Le bar Pink Flamingos avait ouvert ses portes à Moncton en 2018. Photo : Radio-Canada

Tommy Des Rosiers a espoir que les spectacles de drag francophones vont se poursuivre au Nouveau-Brunswick.

L’an dernier, un groupe de drag queens dont il fait partie a offert des spectacles à Edmundston et Shediac pour la première fois, et est aussi passé dans les régions de Caraquet et Campbellton.

Selon lui, c’est un signe qu’il y a une demande pour le drag en français.