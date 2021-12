La Saskatchewan mise sur les tests rapides pour le temps des fêtes

Les Saskatchewanais peuvent trouver des trousses de dépistage rapide gratuites, notamment dans des bibliothèques, des pharmacies, des centres commerciaux et des casernes de pompiers.

La réginoise Linda Gallant l'a obtenue dans un centre de vaccination et de dépistage de la COVID-19. Elle n’a pas eu besoin de réserver sa trousse ou même de s’identifier.

Il n’y avait pas de ligne du tout, j’étais toute seule à la porte , raconte-t-elle. La grande porte s’ouvre et puis quand tu rentres tu leur demandes. Les kits sont juste là, ils t’en donnent tout de suite.

Linda Gallant compte utiliser les tests rapides pour les rassemblements du temps des fêtes. J’en avais pris plus parce que je savais qu’à Noël on allait avoir plus de visite que d’habitude .

La titulaire de la Chaire en médecine familiale de l’Université d’Ottawa, Dre Lise Bjerre, conseille aux Saskatchewanais de se faire tester juste avant un rassemblement.

Elle explique que le test rapide est un cliché de la situation au moment où on le fait, qui mesure ce qu’on appelle la charge virale, donc la quantité de virus présents .

« Les gens devraient utiliser les tests rapides tout de suite avant d’aller à un rassemblement familial. » — Une citation de Dre. Lise Bjerre

Le médecin hygiéniste en chef de la Saskatchewan, le Dr Saqib Shahab, conseille au public de limiter les rassemblements à 15 personnes et rappelle l'importance de la vaccination.