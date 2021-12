La CTMA annule sa saison de croisières 2022

Pour une troisième année de suite , la Coopérative de transport maritime et aérien (CTMA) n'offrira pas de croisières entre Montréal et les Îles-de-la-Madeleine à bord du Vacancier.

La Coopérative de transport maritime et aérien CTMA explique que le contexte sanitaire n'est toujours pas propice au retour des croisières considérant, entre autres, que la clientèle principale est constituée de gens âgés plus vulnérables au virus.

Avec la situation de la pandémie, c’est assez évident que ce n’est pas idéal pour les croisières , affirme le directeur général de la Coopérative de transport maritime et aérien CTMA , Emmanuel Aucoin. L’industrie va certainement encore être affectée pour les prochains mois.

M. Aucoin souligne également que la vétusté du Vacancier, qui compte 49 années de service, a aussi été prise en compte dans la décision.

Le bateau est rendu à bout d’âge, les cabines sont très petites, ce n’est pas adapté en ce qui concerne la climatisation, donc ce n’est pas idéal dans le contexte de la pandémie , souligne le directeur général de la coopérative.

« La tâche est colossale pour attirer la clientèle à bord en temps de pandémie et le produit qu’on n’offre n’est pas adapté actuellement. » — Une citation de Emmanuel Aucoin, directeur général de la CTMA

Le contexte sanitaire et la vétusté du navire ont forcé l'annulation de la saison de croisières 2022, selon le directeur de la CTMA, Emmanuel Aucoin (archives). Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Au-delà de la pandémie, est-ce que le Vacancier pourrait reprendre du service en 2023, malgré son âge avancé? Il est encore trop tôt pour répondre à cette question, selon Emmanuel Aucoin.

Si en 2023 tout va bien, on aura des décisions à prendre en fonction des investissements à faire , mentionne-t-il. Le Vacancier c’est un bateau de presque 50 ans qui va avoir été à l’arrêt durant trois ans. Toute la tuyauterie, le système d’eaux usées va probablement être à remettre à niveau avec des investissements extrêmement importants.

Pour l'instant, le scénario privilégié par la Coopérative de transport maritime et aérien CTMA n'est pas d'investir pour restaurer le Vacancier, mais bien de dénicher un navire usagé sur le marché.

Un navire visité en Grève

Bien que la pandémie ait ralenti les recherches, des employés de la Coopérative de transport maritime et aérien CTMA ont pu se rendre en Grèce cet été pour visiter un navire de croisière.

On a identifié un bateau qui pourrait être intéressant , mentionne Emmanuel Aucoin. On a seulement pu faire une visite cet été avec une équipe réduite, donc on a d’autres investigations à faire pour voir si vraiment c’est un bateau intéressant.

La CTMA a ciblé un navire en Grèce qui pourrait remplacer le Vacancier (archives). Photo : Radio-Canada / Martine Côté

Près de trois ans après l'annulation, par le gouvernement caquiste, de l'annonce faite par Philippe Couillard de la construction d’un nouveau navire pour remplacer le Voyageur et le Vacancier, la Coopérative de transport maritime et aérien CTMA est toujours à la recherche d'une solution pour prendre la relève du Vacancier.

Toutefois, comme l’acquisition du Clipper Ranger (renommé Voyageur II) a permis de régler le volet cargo de la desserte, l’acquisition d’un nouveau navire relève davantage de visées touristiques.

Le volet croisière est un dossier où on a décidé d’être en développement avec le gouvernement , souligne M. Aucoin.

Un plan d’affaires déposé au gouvernement

En considérant l’achat potentiel du bateau visité en Grèce, la Coopérative de transport maritime et aérien CTMA a déposé récemment un plan d'affaires au ministère du Tourisme pour relancer l'offre de croisière avec un nouveau navire.

Selon Emmanuel Aucoin, Québec a demandé à la coopérative madelinienne de documenter davantage cette proposition avant de prendre officiellement position dans le dossier.

La CTMA souhaite acquérir un nouveau navire de croisière, mais Québec devra soutenir le projet (archives). Photo : Tourisme Îles de la Madeleine

En 2020, le ministre de l’Économie et de l’Innovation, Pierre Fitzgibbon, avait laissé entendre que la CTMA pourrait être un partenaire de choix pour augmenter le rythme des croisières au Québec . Ce partenariat semblait toutefois conditionnel au développement d'une offre de croisières comportant davantage d'escales et à une saison d'activités qui s'étire au-delà de l'été.

Emmanuel Aucoin rapporte que le plan d’affaires déposé proposait de prolonger la saison de croisière, mais maintenait une offre de services centrée sur la découverte de l’archipel madelinot.

Est-ce que c’est directement dans les visées du gouvernement actuel? Je ne peux pas vous répondre à ce moment-là , indique le directeur de la Coopérative de transport maritime et aérien CTMA . Il est libre d’analyser ce qu’on offre, mais c’est certain que ce qu’on propose, ce n’est pas les "croisières Québec" , ce sont les "croisières Coopérative de transport maritime et aérien CTMA " , à la couleur Coopérative de transport maritime et aérien CTMA , donc ça sera à Québec d’analyser si c’est intéressant ou pas.