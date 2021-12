Les inscriptions en chute libre au campus du Collège Boréal de Windsor

Le nombre d’étudiants inscrits au Collège Boréal à Windsor a considérablement diminué en raison de la pandémie et de ses répercussions.

Selon les données fournies par l'établissement postsecondaire, le campus de Windsor a enregistré seulement 36 inscriptions pour l'année scolaire 2021-2022. L'an dernier, le nombre d’inscrits était de 71.

Le chef régional du Collège Boréal à Windsor, Frédéric Boulanger, attribue cette décroissance aux effets de la pandémie.

Les répercussions de la pandémie, la fermeture des frontières... le nombre de nouveaux arrivants dans la région francophone est moins grand qu'il ne l'était. Ça a eu un impact sur notre recrutement , explique-t-il.

Selon lui, le Collège Boréal réfléchit à de nouvelles stratégies de recrutement pour corriger cette tendance à la baisse.

Dès le début de l'année 2022, il va embaucher une équipe qui aura pour mission d'assurer la visibilité locale de ses programmes.

On va sélectionner deux individus issus des communautés et des associations pour lesquelles on travaille, qui vont faire du recrutement pour nos programmes offerts en 2022 , dit-il.

Frédéric Boulanger est le chef régional du collège Boréal pour la région de Windsor. (Archives) Photo : Radio-Canada / Carolle-Anne Levasseur-Tremblay

Recrutement à l'international et nouveau programme

Selon M. Boulanger, le recrutement des étudiants à l'international pourrait être une autre solution pour attirer plus d’étudiants à Windsor. Les discussions ont été déjà amorcées à ce sujet avec l'équipe du bureau à Sudbury.

Je suis persuadé qu’il va avoir dans l’avenir une stratégie spécifique au recrutement international qui va être mise en branle par nous et par l'équipe du bureau-chef pour s'assurer qu’on puisse acquérir un maximum d'étudiants internationaux ici sur le site , croit-il.

Le Collège va offrir par ailleurs pour la première fois le programme de deux ans en soins infirmiers auxiliaires.

Selon M. Boulanger, il y aura d'abord une mise à niveau de janvier à août pour les étudiants qui n'ont pas de prérequis pour entrer dans la filière.

Jusqu'à maintenant, huit personnes ont fait des demandes d'inscription.

Au cours des trois dernières années, le Collège Boréal a accueilli 247 étudiants à son campus de Windsor.

Selon le site Internet de l'établissement, 13 programmes sont offerts à Windsor.