COVID-19 : Ottawa frôle la barre des 400 nouveaux cas, l’Outaouais celle des 200

Les bilans quotidiens de nouvelles infections à la COVID-19 du Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais (CISSSO) et de Santé publique Ottawa (SPO) continuent de s'alourdir, à l'instar de ce qui est observé au Québec et en Ontario.

185 des 6361 nouvelles personnes ayant contracté la maladie au Québec — un record provincial — habitent en Outaouais, où l'on dénombre désormais 15 895 cas depuis le début de la pandémie.

Trois personnes sont toujours hospitalisées dans la région en raison de la COVID-19. Une de ces personnes se trouve aux soins intensifs. Le bilan des morts demeure inchangé avec 223 décès.

Par ailleurs, le Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais confirme qu'il y a présentement 12 employés atteints de la COVID-19.

Près de 400 nouvelles infections à Ottawa

À Ottawa, on frôle la barre des 400 nouvelles infections, alors que 387 tests positifs se sont ajoutés pour porter le total à 35 320. Il s'agit d'une marque inégalée de nouveaux cas de COVID-19 en une seule journée dans la capitale fédérale.

Depuis que la maladie a été détectée dans la communauté, elle a causé la mort de 620 Ottaviens, mais aucun nouveau décès n'a été signalé au cours des quatre derniers jours.

SPO fait état de 2435 cas actifs et 52 éclosions en cours sur son territoire, à l'heure actuelle. La situation dans les hôpitaux demeure inchangée avec seulement six personnes nécessitant un lit et aucune d'entre elles aux soins intensifs.

Une centaine de nouveaux cas dans l'est ontarien

Dans l'est ontarien, 89 personnes supplémentaires ont contracté la maladie, portant le total à 6641 depuis le début de la pandémie. Le nombre de cas actifs a également grimpé, passant de 229 mardi, à 287 mercredi.

C'est le statu quo dans les hôpitaux du Bureau de santé de l'est de l'Ontario (BSEO) avec quatre hospitalisations, dont un lit occupé aux soins intensifs.

À l'échelle provinciale, l’Ontario recense 4383 cas de plus, un sommet depuis le 23 avril dernier. Aucun nouveau décès ne s'ajoute au bilan, mais 420 personnes sont toujours hospitalisées, dont 168 aux soins intensifs.

Le Dr Paul Roumeliotis indique que les tests PCR pourraient être administrés en priorité aux personnes à haut risque dans l'est de l'Ontario. Photo : CBC/Erik White

Restreindre l’accès aux tests de dépistage dans l’est de l’Ontario

L’accès aux tests PCR pourrait être restreint dans l’est de la province ontarienne, a indiqué mercredi en point de presse le Dr Paul Roumeliotis, médecin hygiéniste et directeur général du Bureau de santé de l'est de l'Ontario BSEO . On a une nouvelle stratégie pour le dépistage , a-t-il déclaré.

Étant donné que les centres de dépistage sont débordés, a-t-il dit, les personnes qui souffrent de symptômes s’apparentant à la COVID-19 pourraient se faire dire de simplement s’isoler pendant 10 jours et de surveiller l’évolution de leurs symptômes, en plus de contacter elles-mêmes les gens qu’elles ont côtoyés. Elles ne pourront donc pas prendre rendez-vous pour un test de dépistage.

Les tests PCR seront administrés en priorité aux personnes à haut risque, comme les travailleurs de la santé et le personnel des foyers de soins pour personnes âgées.

Le Dr Roumeliotis n’a pas spécifié quand cette nouvelle stratégie sera déployée, mais il a laissé entendre qu’elle sera utilisée au besoin, si l’accès aux tests de dépistage devient problématique, ce qui semble déjà être le cas en Ontario.

Il a aussi insisté sur le fait que les tests antigéniques ne sont pas fiables à 100 % et que les gens ne devraient pas les utiliser avant de se retrouver en groupes, afin de s’assurer qu’ils n’ont pas la COVID-19. Ces tests sont surtout faits pour être utilisés régulièrement par les travailleurs de la santé , a précisé le directeur général du Bureau de santé de l'est de l'Ontario BSEO .

Par ailleurs, le Dr Roumeliotis a ajouté que de nouvelles plages horaires pour l’administration de la troisième dose de vaccin seront disponibles sous peu.