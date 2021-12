Quatre morts en deux jours liés à la COVID-19 en Estrie

La région de l'Estrie a enregistré quatre morts liés à la COVID-19, lundi et mardi. Le dernier bilan fait état de 745 nouveaux cas diagnostiqués en 48 heures, et un total de 2705 cas actifs.

La région de Sherbrooke a recensé 289 nouveaux cas, et celle de Memphrémagog 116. Les secteurs de la Haute-Yamaska (incluant Bromont) et du Granit ont quant à eux respectivement 96 et 82 nouveaux cas.

Quant aux territoires de la Pommeraie, du Haut-St-François et de Coaticook, une trentaine de cas ont été répertoriés dans chacune de ces villes.

Le directeur régional de la santé publique, le Dr Alain Poirier, précisait toutefois mardi qu'en raison de l'engorgement dans les centres de dépistage, les données quotidiennes ne reflétaient pas le portrait total de la situation en Estrie.

Le nombre réel de cas actifs est donc plus élevé que celui rapporté ce bilan, car il ne contient que les données provenant des laboratoires qui analysent les échantillons reçus des centres de dépistage. Les gens ayant un diagnostic positif découlant d'un résultat de test rapide ne sont pas comptabilisés.

Quant aux hospitalisations, elles sont toujours à la hausse : 37 personnes sont soignées en raison de complications liées à la COVID-19 aux soins courte durée, et 6 patients sont hospitalisés aux soins intensifs.