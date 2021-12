TikTok plus fréquenté que Google en 2021

Le réseau social de vidéos TikTok a détrôné Google dans le palmarès des sites web les plus populaires au monde, selon le plus récent classement de l’entreprise de sécurité et de données web Cloudflare.

Cloudflare dresse tous les ans le palmarès des 10 sites web  (Nouvelle fenêtre) dont le trafic est le plus important. La liste compte de grands noms, comme Google, Amazon, Microsoft, Netflix, Apple et Facebook. C’est donc un exploit pour TikTok d'avoir réussi à se mesurer à Google.com et à tous ses services, dont Maps, Traduction, Photos et Actualités.

L’entreprise de sécurité dénote que l’application, une propriété du géant chinois ByteDance, s’est hissée pour la première fois au sommet mondial le 17 février 2021, avant de redescendre et de reprendre les devants quelques fois en mars et en juin. Finalement, TikTok n’a cessé d’être en tête du classement depuis la fin du mois d’août.

Il s’agit de la deuxième année consécutive que TikTok se glisse dans cette liste, se positionnant en 7e place en 2020. L’application est aussi la seule à ne pas être de propriété américaine.

Le réseau social gagne des adeptes de tous les horizons depuis le début de la pandémie de COVID-19. Si au départ TikTok était la favorite des ados qui aiment danser, elle est maintenant un outil de marketing vénéré et une source intarissable de contenus tantôt divertissants, tantôt éducatifs.

Les 10 sites web les plus populaires TikTok.com Google.com Facebook.com Microsoft.com Apple.com Amazon.com Netflix.com YouTube.com Twitter.com WhatsApp.com

TikTok a aussi détrôné Facebook au titre du réseau social le plus populaire en 2021. Cloudflare souligne toutefois que le réseau social de Mark Zuckerberg reste de loin celui avec le plus d’utilisateurs et utilisatrices. Reddit, qui a gagné en popularité cette année, est stable depuis 2020, soit à la septième position du classement.

Les 10 réseaux sociaux les plus populaires TikTok.com Facebook.com YouTube.com Twitter.com Instagram.com Snapchat.com Reddit.com Pinterest.com LinkedIn.com Quora.com

Cloudflare a aussi dressé la liste des sites les plus fréquentés du métavers. Celui du jeu Roblox arrive en tête du palmarès, suivi de celui de Fortnite, d’Epic Games, et de Secondlife.com. Oculus et Minecraft ne se sont pas classés, ce que l’entreprise explique par le fait que les deux sites n’ont pas assez de trafic direct , c’est-à-dire qu’il n’est pas nécessaire de se connecter au domaine pour fréquenter ces plateformes.

Pour ce qui est des plateformes de diffusion en continu, Netflix règne toujours en maître, malgré l’offre grandissante. YouTube arrive en deuxième place, suivie de Roki et de HBOMax. Disney+ arrive quant à elle en septième position, selon Cloudflare.