Des camionneurs demandent des améliorations à la sécurité sur la Transcanadienne

Ces deux routes, qui font partie du réseau transcanadien, sont le théâtre de nombreuses fermetures et collisions chaque hiver.

En date du 22 décembre à 13 h, plus de 5800 personnes avaient signé la pétition.

Les camionneurs derrière la pétition ont aussi créé une page Facebook pour mettre en lumière leurs inquiétudes quant à la conduite sur ces deux routes essentielles pour relier l’Ouest et l’Est du Canada.

Pour Patrick Leblanc, chauffeur de camion depuis 25 ans et administrateur de la page Facebook La route 11/17 tue des gens, la sécurité passe avant tout par une meilleure formation des nouveaux chauffeurs.

M. Leblanc fait notamment remarquer que les entreprises canadiennes font de plus en plus appel à des immigrants pour conduire des camions, qui n’ont souvent pas eu une formation adéquate.

C’est aussi une inquiétude pour Scott Blackmore, chauffeur pour Fountain Tire à Wawa, au nord de Sault-Sainte-Marie.

Une autre de mes inquiétudes est le manque d’efforts des équipes de déneigement , ajoute-t-il.

Patrick Leblanc affirme que les routes 11 et 17 ne répondent pas aux besoins actuels en matière de transports, qui ont évolué depuis une cinquantaine d’années.

Dans les années 1970, les camionneurs n’étaient pas si pressés, ils prenaient le temps de se parler ensemble au CB , affirme-t-il.

« Mais il y a de plus en plus de trafic qui passe sur la 11/17, beaucoup de véhicules lourds parce que maintenant le monde achète par Internet et tout est transporté par camion. Ces routes-là ne sont plus bonnes pour les années 2020. C’est passé date. »