De l’aide réclamée pour les entrepreneurs

La Chambre de commerce et d'industries de Trois-Rivières (CCI3R) réclame de l'aide pour les entreprises touchées les restrictions décrétées par Québec et elle souhaite que cette aide arrive rapidement. Chez Innovation et développement économique (IDE) Trois-Rivières, on est déjà en mode solution et on demande aux entrepreneurs de manifester leurs besoins.

Devant les fermetures obligatoires de certains commerces, les gyms, les bars, les casinos et salles de spectacles notamment, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) a demandé, mardi, qu’une aide soit mise en place pour soutenir ces entrepreneurs.

À la Chambre de commerce et d’industries de Trois-Rivières, qui fait partie de la Fédération, on remarque que les membres ont beaucoup de questions et ne savent pas vers qui se tourner. La présidente de l’organisme, Cassy Bernier, sollicite une rencontre avec le ministre responsable de la Mauricie, Jean Boulet.

On le sait que les gens veulent des réponses. Est-ce que le ministre pourra nous en donner, je ne suis pas certaine. Je pense qu’on est tous un peu dans l’inconnu. Par contre, le connaissant très humain et très proche de sa population, on est convaincus qu’au moins, on pourra se faire entendre , annonce-t-elle, en entrevue à l’émission En direct.

La rencontre doit avoir lieu en janvier, en présence d’intervenants affectés par les mesures sanitaires imposées par Québec. Ça se veut une rencontre avec le milieu de l’événementiel, de la restauration, les salles de spectacles bien sûr, et tout ça. Donc, on invite les gens à communiquer avec nous, à la Chambre, si jamais ils veulent faire partie de cette rencontre-là , ajoute-t-elle.

Devant la montée des cas de COVID-19 en raison du variant Omicron, à la Chambre de commerce, on dit craindre un confinement encore plus généralisé. Cassy Bernier souhaite donc que les citoyens qui seront appelés à sortir moins souvent aient tout de même le réflexe d’encourager les entreprises locales pour atténuer les impacts de la crise.

Allez voir différents sites, plusieurs commerçants ont déjà déployé des mesures d’achat en ligne , indique la présidente de la Chambre de commerce.

L’aide annoncée par IDE

Du côté d’IDE Trois-Rivières, il avait été évoqué qu’il y aurait un report des remboursements de l’aide financière accordée aux entreprises. La nouvelle est confirmée par le directeur général du bras économique de la ville, Mario de Tilly. On a aidé, on est intervenu dans plusieurs dossiers. Tous ces dossiers vont recevoir un mémo de notre part, pour bien spécifier que les remboursements qui devaient débuter en janvier ne débuteront pas avant le 1er avril , explique-t-il.

Il ajoute que l’aide aux entreprises en région en alerte maximale a été réactivée. Pour ceux qui auront encore une fois besoin d’aide financière, il y aura un montant de 15 000 $ par mois pour couvrir les frais fixes.

Il indique que la façon pour se prévaloir de cet argent sera simplifiée. On a mis en place un processus accéléré. Que les gens ne s’inquiètent pas, on va être à pied d’œuvre très rapidement , souligne Mario de Tilly.

Il invite les entrepreneurs à se manifester et déposer une demande d’aide financière dans les plus brefs délais. Le directeur général d’IDE ne connaît pas encore la somme dont disposera son territoire pour aider les commerces. Il doit recevoir l’information dans les prochaines journées, avant Noël.