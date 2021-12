L’Hôpital régional de Windsor ouvre une unité COVID

Selon l'établissement hospitalier, cela fait plus d'une semaine que l'unité spécialisée a été mise en place et elle devrait rester ouverte pendant plusieurs semaines.

Nous nous attendons à ce que cette unité soit maintenue pendant les vacances et probablement en janvier, car nous essayons de supporter le poids de la vague Omicron , a indiqué le Dr Wassim Saad, chef du personnel de l'Hôpital régional de Windsor, lors d'un point de presse du bureau de santé publique régional mercredi.

Pour l'instant, l'unité de soins intensifs et les unités de soins aux patients hospitalisés sont en mesure de répondre aux besoins, a noté le Dr Saad.

En date de mercredi, les hôpitaux de Windsor-Essex comptent 27 patients atteints de la COVID-19.

Chiffres du jour : 84 nouveaux cas

540 cas actifs

3 décès, un cinquantenaire, un sexagénaire et un septuagénaire

27 hospitalisations

38 éclosions, dont 14 en milieu de travail, 4 dans la communauté et 18 dans des écoles et garderies

78 % des résidents de 5 ans et plus ont reçu deux doses de vaccin

Vaccination : des réticences subsistent

En date de mercredi, le bureau de santé a indiqué que 84 982 résidents avaient reçu leur injection de rappel.

Depuis lundi, les Ontariens de 18 ans et plus peuvent obtenir une troisième dose de vaccin, à condition que leur deuxième dose remonte à au moins trois mois ou 84 jours.

Les autorités sanitaires ont rappelé la nécessité pour les gens de prendre le premier vaccin disponible. Dimanche, elles avaient précisé qu'en raison de l'approvisionnement, les résidents de 30 ans et moins recevraient le vaccin de Pfizer, ceux de 30 ans et plus celui de Moderna.

Selon le Dr Saad, certaines personnes choisissent de ne pas se faire vacciner pour cette raison ou de négocier ou argumenter pour obtenir une autre marque de vaccin.

Nous demandons évidemment aux gens de ne pas annuler leur rendez-vous. Il est essentiel qu'ils se fassent vacciner, quelle que soit la dose du vaccin de rappel. Le vaccin est très sûr et très efficace , souligne-t-il.

Selon le PDG de l'Hôpital régional de Windsor, David Musyj, 244 personnes par jour ne se présentent pas à leur rendez-vous et au moins autant annule parce qu'elles ne veulent pas le vaccin Moderna.

Ailleurs dans le Sud-Ouest

Sarnia-Lambton enregistre 36 nouvelles infections mercredi pour un total de 4739 depuis le début de la pandémie. 173 cas sont actifs dans la région qui compte aussi neuf éclosions.

De son côté, la santé publique de Chatham-Kent rapporte 24 nouveaux cas et 155 cas actifs de COVID-19. La région compte aussi 8 éclosions.

Avec des informations de CBC