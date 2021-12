À la recherche des engins de pêche perdus

L’expédition qui a eu lieu cet automne a permis de retirer du fond de l’eau une quinzaine de casiers de pêche au crabe et 1,7 kilomètre de cordage.

Tous ces équipements qui demeurent au fond de l'eau ont des impacts environnementaux importants sans compter que les cordages abandonnés sont une source de danger pour les grands mammifères marins comme les baleines noires de l'Atlantique ou les rorquals à bosse.

L’équipe des Îles poursuivait deux objectifs principaux soit de récupérer les engins de pêche perdus, mais aussi de tester les techniques de récupération.

Le projet s’est déroulé dans la zone 12F, à sept heures de navigation au large de l’archipel, un secteur où les profondeurs peuvent atteindre 90 mètres. L’endroit est aussi un lieu de passage pour la navigation commerciale.

D’autres flottilles ont déjà procédé à ce type d’opération, mais chaque milieu de pêche comporte ses défis, selon le directeur adjoint du Centre de recherche sur les milieux insulaires et maritimes (CERMIM) et responsable de la mission, Marc-Olivier Massé. Il qualifie la technique retenue par les Madelinots de plus chirurgicale .

Plusieurs techniques de récupération des engins de pêche sont à l'essai. Ici, le centre de recherche Merinov a développé un prototype d’engin de récupération qui fonctionne à la manière d’un grappin. Photo : Gracieuseté de Merinov

Avec un crabier modifié, le Centre de recherche sur les milieux insulaires et maritime CERMIM a effectué cinq missions et 104 plongées entre le 12 octobre et le 9 novembre.

Pour localiser les casiers, l’équipe a utilisé les déclarations des engins de pêche perdus déposées par les pêcheurs à Pêches et Océans Canada.

Marc-Olivier Massé explique que la difficulté était souvent de faire la distinction entre ce qui était vu à l’écran et ce que l’équipe pouvait découvrir au fond de l’eau.

Le Centre de recherche sur les milieux insulaires et maritime CERMIM a utilisé entre autres le robot sous-marin de l’Université du Québec à Rimouski UQAR équipé d’une caméra Rendu au fond, on voit bien ce qu’on a devant nous , raconte le directeur adjoint du Centre de recherche sur les milieux insulaires et maritime CERMIM , coordonnateur du projet et responsable de mission, Marc-Olivier Massé.

Un défi technique

Certaines cages et leurs gréements sont sous l’eau depuis des années, ce qui peut rendre la tâche ardue lorsque vient le temps de les sortir de l’eau. Les cordages sont souvent colonisés et prennent du poids. Ils sont parfois à l’horizontale sur le fond marin. C’est toujours un défi technique , explique Marc-Olivier Massé.

Le projet est étalé sur six mois et inclut aussi la valorisation des engins retrouvés.

L’expédition a mobilisé plusieurs collaborations, dont celles de l’Université du Québec à Rimouski, de Pêcheries Facep. L’usine de transformation Fruits de mer Madeleine a, pour sa part, prêté ses installations pour le déchargement des casiers récupérés.

Le projet du Centre de recherche sur les milieux insulaires et maritimes a eu lieu a l'automne 2021. Photo : Photo : CERMIM

Le Centre de recherche sur les milieux insulaires et maritime CERMIM a reçu 400 000 $ de Pêches et Océan Canada pour réaliser le projet.

À terme, les Madelinots souhaiteraient qu’une telle expédition soit organisée chaque année après la saison de pêche.

De leur côté, les pêcheurs gaspésiens ont retiré de la mer 10 tonnes d'engins de pêche perdus au cours des deux dernières années.

Avec la collaboration d'Isabelle Lévesque