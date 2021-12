La vente en ligne de tests rapides est illégale

Mercredi matin, il n’était plus possible de voir ce type d’annonces sur les plateformes comme Kijiji et Marketplace, puisque les organisations veillent à les supprimer.

Par courriel, une porte-parole du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) précise qu’il n’est pas légal de vendre un tel produit sans y être dûment autorisé . Nous condamnons une telle pratique , écrit Marie-Louise Harvey.

« Nous trouvons évidemment regrettable que des personnes tentent de faire un profit avec un produit distribué gratuitement. » — Une citation de Marie-Louise Harvey, relations médias, MSSS

Présentement au Québec, la population peut obtenir gratuitement une boîte contenant cinq tests antigéniques rapides pour détecter la COVID-19 dans les pharmacies.

Une boîte sera remise par personne, par mois. Des arrivages dans les pharmacies participantes sont prévus pour mercredi.

Les écoles primaires et garderies remettent également des boîtes gratuitement.

Jusqu’à 100 000 $ d’amendes

Dans la région de Toronto, où des tests sont aussi remis gratuitement à la population, la situation a causé 900 plaintes au service de police. Les amendes peuvent varier entre 750 $ et 100 000 $ pour les personnes qui se font coincer.

Au moment de publier ces lignes, les policiers de Québec et le Directeur des poursuites criminelles et pénales n’avaient pas encore été en mesure de répondre à nos questions.

Selon le Journal de Montréal, des personnes sont allées jusqu’à demander 500 $ pour une boîte de tests rapides dans la métropole. Les publications pour vendre ce produit ont depuis été effacées.