Les grands disparus de 2021 en Estrie

L’année 2021 a été marquée par le départ de nombreuses personnes qui se sont distinguées de différentes manières au cours de leur vie en Estrie et au Centre-du-Québec. Certaines ont œuvré dans le milieu politique, social ou sportif, d’autres dans le domaine des affaires, dans le monde journalistique ou artistique. Elles ont toutes à leur façon contribué à façonner et enrichir notre région.

Renée Martel (1947-2021)

Renée Martel a reçu le trophée Félix hommage récompensant l'ensemble de sa carrière au gala de l'Adisq le 28 octobre 2012. Photo : La Presse canadienne / Graham Hughes

La reine du country québécois, Renée Martel, a connu une carrière exceptionnelle qui s’est échelonnée sur plus de 70 ans. Native de Drummondville, elle a été initiée à la scène en bas âge alors qu’elle accompagnait ses parents, les chanteurs Noëlla Therrien et Marcel Martel. C’est dans les années 1960, à l’époque du yé-yé, qu’elle connaît un grand succès avec les chansons Liverpool, Je vais à Londres et Johnny Angel. Elle revient à la musique country dans les années 1970 avec J’ai un amour qui ne veut pas mourir, une chanson qui changera à jamais sa carrière. Renée Martel est décédée le 18 décembre à Saint-Hyacinthe à l’âge de 74 ans des suites d’une grave pneumonie.

Michel Louvain (1937-2021)

Michel Louvain sur le plateau de l'émission « Les enfants de la télé » Photo : Pénélope Roy Dumouchel

Il fut l’un des artistes les plus appréciés du public durant sa longue et prolifique carrière. Il a su charmer des milliers d’admiratrices et d’admirateurs avec ses grands succès comme La dame en bleu et Lison, Louise et Sylvie. Originaire de Thetford Mines, Michel Louvain a commencé sa carrière en présentant des spectacles dans les salles paroissiales. Par la suite, il se produit six soirs par semaine à l’Hôtel Union de Sherbrooke. Reconnu pour son élégance et sa grande gentillesse, il pouvait compter sur un public extrêmement fidèle, lui qui chantait toujours à guichet fermé. Michel Louvain est mort le 14 avril à l’âge de 83 ans d’un cancer de l'œsophage.

Gilles Duquette

Gilles Duquette, fondateur de l'organisme, Moisson Estrie. Photo : Radio-Canada

Il a été le fondateur de Moisson Estrie et son directeur général de 1988 à 2010. L'organisme d'aide alimentaire a, depuis sa création, soutenu des dizaines de milliers de personnes dans le besoin. Gilles Duquette est décédé à la Maison Aube-Lumière, le 20 décembre. Il était âgé de 81 ans.

Marie-Paule Kirouac

Marie-Paule Kirouac, première directrice de la Maison Aube-Lumière. Photo : Courtoisie

La première directrice générale de la Maison Aube-Lumière de Sherbrooke, Marie-Paule Kirouac, s’est éteinte le 6 janvier à l’âge de 82 ans dans cette résidence qu’elle a contribué à bâtir. Cette infatigable financière a travaillé pendant 20 ans à mobiliser la communauté pour le bien-être des personnes en phase palliative du cancer. C’est après une carrière dans le monde de l’éducation que madame Kirouac s’est lancée corps et âme dans ce projet initié par l’abbé Desève Cormier. La Maison Aube-Lumière lui rendra un hommage posthume lors du 25e anniversaire de l’organisme, en 2022.

Maurice Cloutier (1960-2021)

L'ancien rédacteur en chef de La Tribune, Maurice Cloutier, est décédé le 15 octobre après une longue maladie. Photo : Avec l'autorisation de La Tribune

Maurice Cloutier, pilier de l’information en Estrie, a travaillé pendant plus de 40 ans au journal La Tribune, dont une trentaine à la direction. Reconnu pour ses qualités humaines, sa rigueur et pour sa grande passion de l’information, il a contribué au développement et au rayonnement de la région. Il a aussi été un leader dans la relance du quotidien touché par une faillite en 2019. Il est décédé le 15 octobre à l'âge de 60 ans à la suite d’un cancer.

Pierre Reid (1948-2021)

Pierre Reid fut député d'Orford de 2003 à 2018. Photo : Radio-Canada

Pierre Reid, ancien professeur et recteur de l’Université de Sherbrooke, s’est fait élire comme député de la circonscription d’Orford en 2003. Il fut ministre de l’Éducation de 2003 à 2005 et ministre des Services gouvernementaux de 2005 à 2006. Il est demeuré député de cette circonscription jusqu’à son départ de la vie politique, en 2018. Père de trois enfants, il est décédé le 14 novembre, à 73 ans, d'un cancer.

Pierre Légaré (1949-2021)

L'auteur et humoriste, Pierre Légaré. Photo : Michel Mercé

Pierre Légaré, natif de Sherbrooke, fut un humoriste reconnu pour ses monologues portés sur la réflexion. Psychologue formé à l’Université de Sherbrooke, il a longtemps été auteur de numéros d’humour pour la radio et la télévision. C’est en 1989 qu’il a décidé de sauter sur scène pour présenter un premier spectacle. Il a reçu, au cours de sa carrière, plusieurs Oliviers témoignant de l’appréciation du public et de ses pairs pour son travail. Pierre Légaré, père de trois enfants, est mort le 5 octobre à St-Jean-sur-Richelieu à l’âge de 72 ans.

Michel Robidoux (1943-2021)

Le musicien et arrangeur Michel Robidoux en mars 2017 Photo : Facebook

Michel Robidoux, guitariste de grand talent, a contribué de façon exceptionnelle à la chanson québécoise. Au cours de sa prolifique carrière, il a collaboré avec des artistes de renoms tels que Robert Charlebois, Leonard Cohen et Jean-Pierre Ferland. C’est avec ce dernier qu’il a créé la grande chanson Le petit roi du mythique album Jaune. Il a aussi participé à la composition des chansons de la populaire série de télévision pour enfants Passe-Partout avec son ami Pierre F. Brault. Originaire d’East Angus, il est mort le 31 octobre d’un cancer à l’âge de 78 ans.

Guy Cardinal (1942-2021)

Le journaliste Guy Cardinal a terminé sa vie publique en offrant des spectacles de chansons pendant plusieurs années. (archives) Photo : Radio-Canada

Le journaliste estrien Guy Cardinal s’est éteint à l’âge de 79 ans le 31 décembre. Monsieur Cardinal s'est notamment fait connaître en produisant les Insolences d'un téléphone à la radio. Après avoir travaillé à la station CJRS pendant près de 10 ans de 1967 à 1976, il s’est joint à l’équipe de CKSH-TV, où il a été journaliste et reporter télé jusqu’à sa retraite au début des années 2000.

Steve Gosselin (1976-2021)

Steve Gosselin était un grand passionné du sport. Photo : Facebook/Steve Gosselin

Le grand bénévole et passionné de sport Steve Gosselin était marqueur aux matchs du Phoenix de Sherbrooke. L’homme de 45 ans a été impliqué dans le hockey et le baseball pendant plus de 30 ans. Il a entre autres été vice-président du Tournoi Novice-O-Rama pendant plusieurs années et gouverneur des Expos juniors AA de Sherbrooke. Il a été retrouvé sans vie le 17 avril à son domicile, alors qu’il était en isolement après avoir contracté le virus de la COVID-19. .

Francis Perron

Francis Perron est mort après un match de football disputé à Toronto. Photo : Facebook / Francis Perron

Le joueur de football sherbrookois est décédé subitement le 18 septembre à la suite d’un match des Gee-Gees de l’Université d’Ottawa, disputé à Toronto. L'étudiant en génie mécanique avait auparavant porté les couleurs des Patriotes de l’École internationale du Phare et des Volontaires du Cégep de Sherbrooke. Francis Perron, âgé de 25 ans, en était à sa cinquième saison avec l’équipe sportive universitaire, qui lui a rendu hommage lors d’un match présenté une semaine après son décès.

Lyne Martineau

Elle était la fondatrice et présidente de l’entreprise Minçavi de Danville, un programme d’alimentation et de perte de poids créé dans les années 80. Mère de huit enfants, Lyne Martineau est décédée le 24 août à l’âge de 66 ans.

Jocelyn Gagné

Propriétaire du restaurant Chez Charlie de Sherbrooke, Jocelyn Gagné est mort le 20 avril. Il était âgé de 65 ans.

Gaétan Fortier (1944-2021)

Très connu dans le monde sportif, Gaétan Fortier a été le président du Tournoi international bantam de Sherbrooke pendant de nombreuses années. Père de deux enfants, il s'est éteint le 10 octobre à l’âge de 77 ans.