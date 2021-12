Coupable d’avoir tué sa mère à coups de machette

Les faits relatés à la Cour par le procureur de la poursuite donnent froid dans le dos.

Me Jean-Sébastien Lebel a expliqué que la victime, Nicole Cantin, a reçu au moins 70 coups de machette d'haltères, avant de succomber à ses blessures. Elle avait 56 ans.

Le drame est survenu dans une résidence de la rue Saint-Esprit, à Val-Bélair.

Les policiers se sont rendus à la résidence du fils et de la mère après avoir découvert un véhicule enlisé et abandonné en bordure d'un boulevard Photo : Radio-Canada / Cimon Leblanc

Les policiers s'y sont rendus après avoir trouvé le véhicule de la victime enlisé en bordure du boulevard de l'Ormière.

Un agent y découvre alors le corps ensanglanté de la mère sous une couverture.

Suspect intoxiqué

Les services d'urgence sont également appelés à se rendre dans un Tim Hortons du boulevard de l'Ormière, où un homme désorganisé trouve refuge.

Il s'agit de Fortin, intoxiqué par l'alcool et la drogue.

Après son arrestation, l'homme de 29 ans donne sa version des faits.

Selon le fils qui est atteint d'une déficience mentale légère, une dispute aurait éclaté entre lui et sa mère.

La femme se serait plainte de sa musique et l'aurait, selon la version du meurtrier, menacé avec une machette.

Prison à vie

Le fils dit avoir pris la machette avant de frapper sa mère. Selon l'expertise médico-légale, un haltère a également été utilisé pour frapper la quinquagénaire.

Malgré sa déficience légère, les expertises ont démontré qu'il ne pouvait pas bénéficier d'une défense de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux.

Patrick Fortin qui n'avait pas d'antécédents judiciaires écope automatiquement d'une peine de prison à vie en reconnaissant sa culpabilité à l'accusation de meurtre au deuxième degré.

À la suggestion de Me Lebel et de l'avocat de la défense Me Julien Bolduc, Fortin devra purger au moins 14 ans avant de pouvoir faire une demande de libération conditionnelle.

Puisqu'il est incarcéré depuis les événements, il ne sera donc pas éligible à se présenter devant la commission des libérations conditionnelles avant 2033.