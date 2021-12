COVID-19 : Justin Trudeau élargit les programmes d’aide

Il est accompagné de la vice-première ministre et ministre des Finances, Chrystia Freeland, du ministre de la Santé, Jean-Yves Duclos, et de la ministre de l’Emploi et du Développement de la main-d’œuvre, Carla Qualtrough.

L’administratrice en chef de l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC), la Dre Theresa Tam, et son bras droit, le Dr Howard Njoo, participent également à cette conférence de presse, qui se déroule en mode virtuel.

Le gouvernement Trudeau a abordé la question des programmes d’aide offerts aux entreprises et aux travailleurs touchés par des fermetures ou des réductions de capacité d’accueil.

Ainsi, les travailleurs dont les commerces sont touchés par des limitations de capacité seront temporairement admissibles pour recevoir la Prestation canadienne, a annoncé le premier ministre.

L'élargissement de ces programmes d'aides fédéraux en temps de pandémie coûtera 4 milliards de dollars au Trésor public, selon la ministre Chrystia Freeland.

Le premier ministre Trudeau a aussi annoncé qu'Ottawa enverra dans les prochaines semaines des dizaines de millions de tests rapides partout au pays.

Il a rappelé aux canadiens de limiter leurs contacts pour limiter la propagation du virus, ajoutant que six membres de son entourage avaient contracté la COVID-19.

Justin Trudeau fait le point sur la pandémie avec les ministres Freeland, Duclos et Qualtrough.

Plus de détails suivront.