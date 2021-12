Des enfants de la DPJ recevront un sac cadeaux à Noël dans la région d’Amos

Il s’agit d’une initiative du comité des paniers de Noël de la Coop IGA d’Amos. Un premier essai avait eu lieu l’an dernier auprès de 24 enfants placés en famille d’accueil. Cette année, ce sont 67 enfants qui recevront des cadeaux qui proviennent de dons de la communauté.

Coop IGA Extra d'Amos est l'initiateur des sacs cadeaux distribués aux enfants. Photo : Radio-Canada / Martin Guidon

C’est un petit plus. On avait des surplus de cadeaux. Les gens sont très généreux, apportent beaucoup de cadeaux à notre local de jouets. On reçoit plein de trucs formidables. On s’est demandé ce qu’on pourrait faire avec ces surplus. On a trouvé cette opportunité-là qui avait un petit plus , explique Francis Cimon, président de la Coop IGA et de la campagne des paniers de Noël.

Plusieurs précautions sont prises par l’organisation avec les intervenants de la protection de la jeunesse afin d’assurer un maximum de confidentialité.

Les intervenants nous préparent des listes de prénoms seulement avec l’âge pour garder le caractère confidentiel des enfants. Ce sont les intervenants qui remettent eux-mêmes les cadeaux aux enfants placés en famille d’accueil. Je crois que c’est vraiment apprécié. On avait commencé ça à très petite échelle, mais cette année, les intervenants de la DPJ ont pris les choses en main et on est heureux de le faire , précise Paul Bourget, directeur général de la Coop IGA d’Amos.

Et c’est avec plaisir que les membres du comité des jouets s’acquittent de cette tâche additionnelle.