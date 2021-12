COVID-19 : des restaurants choisissent de fermer de manière préventive

Jusqu’à maintenant, au Québec, les restaurants ont la permission de rester ouverts à la moitié de leur capacité et ils doivent fermer leurs portes à 22 h. Malgré tout, des restaurateurs de Trois-Rivières font le choix d’annuler de lucratives soirées avant les fêtes et de fermer leurs portes jusqu’à nouvel ordre. La montée du variant Omicron et le spectre de mesures encore plus restrictives qui pourraient être annoncées par le gouvernement motivent leur décision.

On ne voulait pas exposer davantage nos équipes à la venue des fêtes pour deux soirs, juste avant Noël , explique le cofondateur du restaurant Le Buck à Trois-Rivières, Martin Bilodeau, en entrevue à l’émission Toujours le matin. Les clients qui avaient effectué des réservations à son enseigne avant Noël ont déjà été contactés.

Sur sa page Facebook, le restaurant Épi buvette de quartier annonce également sa fermeture temporaire, effective depuis mardi. Même si l’établissement admet que ce n’est pas de gaité de coeur que la décision a été prise, l’équipe ajoute tout de même une touche d’humour à sa publication en évoquant les films Retour vers le futur : Marty McFly a fait un tour de DeLorean et nous a ramenés en octobre 2020, malheureusement…

Publication Facebook du restaurant Épi buvette de quartier.

Pour l’Épi buvette de quartier, la fermeture est prévue pour une durée de deux semaines, à moins que de nouvelles mesures annoncées par le premier ministre François Legault viennent contrecarrer les plans.

Martin Bilodeau du restaurant Le Buck estime que si d’autres règles sanitaires devaient être imposées, l’avenir de plusieurs joueurs du monde de la restauration pourrait être compromis. Ça serait catastrophique. Présentement, la restauration survit comme elle peut à Trois-Rivières et partout au Québec, annonce-t-il.

« C’est certain que de revoir une fermeture prolongée, ça serait possiblement définitif pour plusieurs restaurants. » — Une citation de Martin Bilodeau, cofondateur du restaurant Le Buck

Si le temps de Noël est l’occasion de souhaiter la santé à notre entourage, cette année, les voeux prendront une double signification pour Martin Bilodeau. Il avait ce message pour ses employés : Si on n’a pas la santé, on ne peut pas travailler. Puis, on ne peut pas opérer, nous non plus. Ça fait que les employés, il faut qu’ils restent en famille. Il faut qu’ils fassent attention.

Il demande à son personnel d’aller se faire dépister dès l’apparition de symptômes et il espère retrouver ses employés en pleine forme au-delà de la fermeture préventive.

Le problème de la main-d’œuvre, ce n’est pas nouveau. Chaque fois que quelqu’un va se faire tester, c’est un employé qu’on perd, qu’on doit remplacer, qu’on n’a pas au sein de l’équipe , souligne Martin Bilodeau. Il dit sentir l’épuisement des autres travailleurs qui sont appelés à faire plus de tâches lorsqu’il y a des absents.

Martin Bilodeau, cofondateur du restaurant Le Buck Photo : Radio-Canada

Le restaurateur souhaite que des programmes d’aide aux entrepreneurs fassent leur retour pour donner un peu de répit au coeur de cette nouvelle vague de COVID-19.