La santé publique et la MRC de Manicouagan demandent d’éviter les déplacements

Alors que la Basse-Côte-Nord connaît une importante montée des cas de COVID-19 et que la présence de cas du variant Omicron dans la région est maintenant confirmée, la santé publique recommande d'éviter les déplacements entre régions.

Il est même recommandé d'éviter les déplacements entre les MRC de la Côte-Nord.

Le préfet de la MRC de Manicouagan, Marcel Furlong, recommande, tout comme la santé publique, de limiter les contacts et les déplacements entre les régions :

Ça nous incite à comprendre que si Omicron est rentré, il peut commencer à faire des ravages rapidement si on se fie à ce qui se passe ailleurs. On va aider le CISSS autant qu’on peut pour inciter les gens à demeurer chez eux autant que possible.

Marcel Furlong Photo : Radio-Canada / Benoît Jobin

Avec les nouvelles mesures sanitaires et la fermeture des bars, des centres de conditionnement physique et des cinémas, entre autres, Marcel Furlong invite aussi les entrepreneurs de la Manicouagan à contacter la MRC et à s’informer sur les différentes mesures d’aide.