La Colombie-Britannique critiquée pour sa mainmise sur les tests rapides

Pour l’instant on est très en retard sur Omicron, c’est lui qui a le dessus, on n’est pas arrivé à le contrôler , constate Nimâ Machouf, consultante en épidémiologie des maladies infectieuses et chargée de cours à l'école de santé publique de l'Université de Montréal.

Pour tenter de reprendre le dessus sur ce variant, la Colombie-Britannique a annoncé mardi la mise en place de nouvelles restrictions sanitaires, comme la fermeture des bars et discothèques, l’interdiction des tournois de sports ou des rassemblements organisés en intérieur, et la limitation de capacité dans les restaurants et pour les événements culturels.

Mais contrairement à d'autres provinces comme le Québec, l'Alberta et l'Ontario, la Colombie-Britannique ne distribuera pas de tests rapides à ces citoyens qui veulent se tester avant des rassemblements, qui demeurent permis pour un foyer et jusqu'à 10 convives.

Même si l'on se trouve à nombre réduit [...] en fonction de la ventilation de la pièce, une transmission peut toujours avoir lieu , note Nimâ Machouf.

« Utiliser le test rapide c’est un bon moyen d’essayer de briser la chaîne de transmission. » — Une citation de Nimâ Machouf, consultante en épidémiologie des maladies infectieuses et chargée de cours à l'école de santé publique de l'Université de Montréal

Un déploiement ciblé des tests rapides

La Colombie-Britannique limite l'utilisation des tests rapides. Photo : The Canadian Press / Chris Young

La médecin hygiéniste en chef de la province, la Dre Bonnie Henry, maintient toutefois son opposition à une large utilisation des tests rapides auprès de personnes asymptomatiques comme mesure de prévention. C’est important de les utiliser pour les personnes qui ont des symptômes, pour comprendre ce qui cause ces symptômes , dit-elle.

La province préfère déployer les tests rapides auprès des groupes prioritaires seulement, comme les travailleurs et les visiteurs des centres de soins de longue durée. Des tests rapides seront aussi offerts au personnel de la maternelle à la 12e année ainsi qu’aux élèves des établissements postsecondaires.

La province a également un nombre limité d'autotests administrables à la maison, comparativement aux autres provinces, dit la Dre Bonnie Henry.

Une position critiquée

Nimâ Machouf, consultante en épidémiologie des maladies infectieuses, souhaite que les tests rapides soient disponibles pour tous, y compris les personnes asymptomatiques (archives). Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Pour briser la chaîne de transmission, il faut utiliser [les tests rapides] même si on n'a pas de symptômes , juge la consultante en épidémiologie des maladies infectieuses Nimâ Machouf.

Si on a des symptômes, on reste chez nous, mais c’est quand on n’en a pas qu’on sort, et c’est là qu’il faut un test rapide , renchérit-elle.

Une position que partage Sabrina Wong, professeure à l'école des sciences infirmières de l’Université de la Colombie-Britannique (UBC). Tout dépend de notre approche de réduction des risques , dit-elle, ne vaudrait-il donc pas mieux dépister la COVID-19 avant que la personne ne participe à un rassemblement ou un événement?

Sabrina Wong ajoute que ces tests peuvent aussi rassurer les Britanno-Colombiens, et améliorer leur santé mentale en leur confirmant qu’ils sont atteints ou non de la COVID-19.

Je pense que le test rapide est un test qui doit être utilisé à la maison , dit Nimâ Machouf. Selon elle, ce test n’est pas un test de diagnostic, puisqu’il n’est pas fiable si la personne a une quantité peu importante de virus.

Mais quand on est très contagieux, le test rapide est efficace à 80 %, c’est bien , informe-t-elle. Elle ajoute qu’au Québec, comme dans d’autres provinces, l’utilisation des tests rapides sur des personnes asymptomatiques, à l’hôpital notamment, permet de juguler la transmission de la maladie.

Nimâ Machouf rappelle qu’en plus d'utiliser plus largement les tests rapides, les Britanno-Colombiens doivent privilégier la vaccination, s’assurer que la pièce est bien ventilée avant de retirer son masque, et se rassembler au maximum en extérieur, où le risque de propagation de la maladie est faible.

Nouveaux tests attendus

La Dre Bonnie Henry, a indiqué mardi que 200 000 tests rapides sont prochainement attendus en Colombie-Britannique, et qu’en tout, 11 millions de différents types de tests rapides arriveront entre le milieu et la fin du mois de janvier , selon elle.

Selon les calculs de la Dre Bonnie Henry, 1,55 million de ces tests rapides seront des autotests administrables à la maison.

Avec des informations de Bethany Lindsay et de l'émission Phare Ouest