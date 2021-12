« Diminuez les contacts sociaux », plaide la santé publique en Outaouais

Il y a deux semaines, on avait 30 cas par jour. Là, c’est 140 cas par jour , déplore à l'émission Les matins d'ici la Dre Brigitte Pinard, directrice de la santé publique au Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l'Outaouais.

En effet, le pic des cas actifs lors de la troisième vague, en avril 2021, pourrait rapidement être dépassé, selon elle. La tendance, comme partout ailleurs, est à la hausse.

Dre Brigitte Pinard, directrice de la santé publique au CISSS de l’Outaouais (archives) Photo : Radio-Canada

Bien que cette nouvelle vague n’entraîne pas pour le moment autant d’hospitalisations que les précédentes, la santé publique se prépare à toute éventualité.

C’est difficile d'évaluer ou d'estimer l'ampleur des hospitalisations à venir, car on fait face à une augmentation très rapide de cas , précise la Dre Pinard.

« On a un besoin important de diminuer nos contacts sociaux, mais est-ce que ça va être suffisant? » — Une citation de Dre Brigitte Pinard, directrice de la santé publique au CISSS de l'Outaouais

Le Québec enregistre effectivement une hausse des hospitalisations et une légère augmentation a aussi été remarquée en Outaouais, soutient la directrice de la santé publique. Il demeure toutefois difficile de prévoir ce qui va arriver , estime-t-elle

Traçage des contacts : des enquêtes plus sommaires

La santé publique régionale dit être en mode enquête sommaire en ce qui a trait aux suivis des cas positifs, afin d’être plus rapide dans la détection.

On est encore capables de le faire en 24 à 36 heures, mais on compte sur les cas actifs pour aviser leurs contacts étroits afin que ceux-ci puissent s’isoler et limiter la propagation du virus , explique Brigitte Pinard.

Le variant Omicron constitue près de 80 % des cas, ajoute-t-elle, donc il est très bien installé au Québec . La transmission est très rapide et il faut briser le cycle de transmission le plus vite possible, souligne la Dre Pinard.

Un test de dépistage rapide de COVID-19 (archives). Photo : La Presse canadienne / Riley Smith

Mon équipe d’enquête me dit qu’en ce moment, un cas peut facilement avoir eu jusqu’à 15 contacts, mais on peut les réduire. Il y a possibilité de diminuer les contacts et de faire attention . On l’a déjà fait, donc on sait quoi faire , affirme la directrice de la santé publique.

En ce qui a trait aux employés du réseau de la santé qui sont atteints de la COVID-19, la Dre Pinard dit être en attente d’un avis du comité d’experts sur la gestion des cas et des contacts , afin de savoir s’ils pourront continuer à travailler ou être affectés à d’autres tâches.

Délestage et frontière entre le Québec et l’Ontario

Pour le moment, la fermeture entre le Québec et l’Ontario n’est pas une option envisagée , selon la Dre Pinard, bien que ces décisions soient prises par les autorités gouvernementales.

Notre situation épidémiologique est semblable à l’Ontario, on a tendance à se suivre , ajoute la docteure.

Or, en ce qui a trait au délestage, les demandes du gouvernement Legault sont faites pour l’ensemble des régions. Ainsi, l’Outaouais devra aussi annuler des chirurgies.