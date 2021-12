La Dre Janice Fitzgerald, la médecin hygiéniste en chef de la province, indique que 60 nouveaux cas de COVID-19 ont été dépistés depuis mardi. Trente-sept cas sont signalés dans la zone sanitaire de l’Est, 10 dans la zone sanitaire du Centre, 12 dans la zone du Centre et un cas dans la zone Labrador-Grenfell. Personne n'est hospitalisé.

La Dre Fitzgerald indique que même si le nombre de nouveaux cas dépistés dans la province demeure relativement stable , la santé publique annonce de nouvelles mesures afin de limiter la propagation potentielle du virus et la surcharge dans les hôpitaux.

La province restera au niveau d’alerte 3 au moins jusqu’au 10 janvier, ajoute-t-elle.

Au niveau d'alerte 3 : les rassemblements informels, par exemple à la maison, sont limités à une bulle stable de 20 personnes;

les restaurants peuvent accueillir dans leur salle à manger 50 % de leur capacité habituelle;

les gyms et studios de yoga peuvent accueillir 50 % de leur clientèle, et 100 personnes au maximum;

les bars, cinémas, théâtres, salles de bingo sont fermés;

aucune compétition sportive n'est permise, mais les entraînements peuvent avoir lieu;

les cérémonies religieuses, mariages et funérailles sont limités à 50 % de la capacité du lieu, ou à 100 personnes au maximum.

Une possible flambée de nouveaux cas d’ici Noël

Il n’y a que 223 cas actifs à Terre-Neuve-et-Labrador à l’heure actuelle, mais plusieurs autres provinces annoncent des bilans quotidiens inégalés. Mardi, la Nouvelle-Écosse a annoncé 522 nouveaux cas de COVID-19 et des éclosions dans deux hôpitaux.

Le nombre de cas ici va augmenter. C’est une reprise de ce qui est arrivé avec le variant Delta à Mount Pearl Senior High et avant ça, au Royaume-Uni , estime le ministre provincial de la Santé, John Haggie. Si vous regardez la population de notre province, même si une fraction de la population devient très malade, il va nous manquer de lits d’hôpital très rapidement.

La santé publique a émis une succession d'avis d’exposition au cours des derniers jours, dont certains concernent des bars et des restaurants du centre-ville de Saint-Jean. La Dre Fitzgerald note que presque toutes les nouvelles infections sont liées au variant Omicron, qui se transmet plus facilement que le variant Delta précédent.

« C’est possible que nous ayons beaucoup de nouveaux cas d’ici le jour de Noël, nous verrons bien au cours des 24 à 48 prochaines heures. » — Une citation de La Dre Janice Fitzgerald, médecin hygiéniste en chef

Grogne concernant l’accès à la dose de rappel

Depuis la fin de semaine, des résidents incapables de se réserver une troisième dose du vaccin contre la COVID-19 sur le portail du gouvernement font la queue devant les pharmacies qui offrent la dose de rappel sans rendez-vous.

Le gouvernement provincial promet depuis la semaine dernière d’augmenter la capacité d’accueil de ses cliniques de vaccination et selon John Haggie, le gouvernement provincial a reçu mardi une livraison de 107 000 fioles du vaccin de Moderna, c’est-à-dire jusqu’à 214 000 doses de rappel.

Environ 20 000 vaccins ont aussi été distribués aux pharmacies en fin de semaine et une vingtaine de médecins aide aux efforts de vaccination, indique-t-il.

On ne peut pas vacciner 270 000 personnes en une semaine

D’ici la fin du mois, environ la moitié de la population provinciale sera admissible à la dose de rappel, mais le ministre Haggie souligne qu’ on ne peut pas vacciner 270 000 personnes en une semaine .

À l’heure actuelle, nous avons beaucoup de travailleurs de la santé qui aident au dépistage des résidents. Le défi maintenant c’est de déterminer qui peut être redéployé pour aux cliniques de vaccination , indique-t-il.

C’est le temps des Fêtes et il y a beaucoup de gens qui aimeraient le passer avec leur famille, surtout les travailleurs de la santé pour qui c’est le deuxième Noël en temps de pandémie.

Le ministre Haggie dit avoir demandé au gouvernement fédéral de livrer en même temps l’ensemble des vaccins alloués à Terre-Neuve-et-Labrador pour les six à huit prochaines semaines .

Ils ne vont pas expirer et ça nous donne la flexibilité d’offrir plus de cliniques et plus de vaccinations.

Le gouvernement provincial s’attend à recevoir environ 1 million de trousses de tests rapides cette semaine et entre 500 000 et 750 000 d’autres trousses par la suite.

Le ministre Haggie indique que des trousses pourraient être distribuées dans les écoles à la rentrée scolaire, ou utilisées par les municipalités pour dépister rapidement des travailleurs essentiels, tels que les travailleurs du déneigement.