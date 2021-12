COVID-19 : Ottawa veut connaître la localisation des téléphones jusqu’en 2023

La santé publique fédérale cherche un entrepreneur qui pourrait lui fournir les « données de localisation des tours de téléphonie cellulaire et des opérateurs » pour analyser les mouvements de population et ainsi « contribuer à la réponse à la pandémie de COVID-19 ».

L'appel d'offres publié le 17 décembre a comme titre « Données et services de localisation basés sur les opérateurs pour l’analyse de la mobilité en matière de santé publique ». Le contrat doit se poursuivre jusqu'au 31 mai 2023, mais pourrait être prolongé de trois ans.

Ottawa souhaite accéder à la localisation des cellulaires d'au moins 20 % de la population canadienne pour avoir une bonne représentativité. Ces données doivent être fournies « sans interruption » et « aussi proche que possible du temps réel ».

« Des données fiables, actuelles et pertinentes sur la santé et la santé publique sont essentielles à l’élaboration des politiques, à la prise de décisions en cas d’urgence de santé publique et à l’amélioration des résultats à long terme pour la santé de la population canadienne. »

Invitée à donner plus de détails au sujet de cet appel d'offres, Santé Canada indique que ce type de collecte de données a déjà eu lieu dans les derniers mois.

« Étant donné l’urgence que représente la pandémie, l’Agence de la santé publique du Canada [ASPC] a recueilli et utilisé des données sur la mobilité, comme des données de localisation provenant des tours de téléphonie cellulaire, tout au long de sa réponse à la COVID-19, explique la porte-parole Anne Génier, pour déterminer s’il y a des liens entre les déplacements de la population à l’intérieur du Canada et les répercussions de la COVID-19. »

L'entreprise qui remportera le contrat devra fournir un accès aux données « qui protège la vie privée ». Ces informations devront être « anonymisées » par la « suppression de tous les identifiants personnels » et la « possibilité pour les utilisateurs de se retirer facilement du programme de partage des données sur la mobilité ».

« L’Agence de la santé publique ne sera pas en mesure d’identifier ou de suivre les gens grâce à ces données », assure sa porte-parole. Selon elle, « il n'y a aucune préoccupation en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels ».

Il y a plus de 34 millions d'abonnements à la téléphonie mobile au pays, selon Statistique Canada. En 2020, 84,4 % des Canadiens possédaient un téléphone intelligent.

Deux types de données de localisation

L'appel d'offres précise qu'il existe deux types de données de localisation : celles provenant de la foule (c’est-à-dire les applications mobiles sur les appareils Android/iOS) et celles des tours de téléphonie mobile/opérateurs (c’est-à-dire les fournisseurs de services cellulaires).

Le gouvernement dit qu'il « a besoin d’un accès continu aux données des opérateurs de téléphonie mobile, car elles constituent l’échantillon le plus vaste, le plus stable et le plus représentatif de la population canadienne ».