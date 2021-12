Glissement de terrain à Shawinigan : ordre d’évacuation permanente de quatre résidences

À la suite du mouvement de sol survenu en octobre, le ministère de la Sécurité publique a été sollicité par la Ville de Shawinigan pour aller faire une vérification. Par la suite, des experts de la Direction de la géotechnique et de la géologie de Transports Québec se sont rendus sur les lieux.

Ils n’ont pas été tout à fait rassurés de ce qu’ils ont constaté. Ils ont émis un rapport assez détaillé en date du 20 décembre, qui précise la situation et qui recommande l’évacuation des maisons qui se trouvent directement à la base de ce talus , indique le directeur de la Sécurité civile Sylvain Galland.

L’évacuation de façon permanente est donc recommandée puisque des travaux sont impossibles à cet endroit en raison de la configuration des lieux. Derrière les maisons, il n’y a pas la possibilité de mettre des murs de protection. Il n’y a pas possibilité non plus, pour l’instant, de déplacer ces maisons , poursuit M. Galland.

Le rapport des ingénieurs du MTQ permet d’en apprendre davantage sur la nature de ces sols. Comme ils sont composés de sable et que le sable absorbe l’eau, la situation pourrait devenir critique à la fonte des neiges, comme l’indique le directeur de la Sécurité civile. Tout ce sol-là qui est un peu instable est accoté sur une base argileuse rigide qui empêche l’eau de sortir à la base du talus. L’eau sort à peu près au milieu du talus et c’est ce qui cause l'instabilité. Cet endroit est aussi marqué par des cicatrices d’anciens glissements de terrain importants.

De la mi-décembre jusqu’au 15 mars, les sols devraient être stables. C’est pourquoi on recommande l’évacuation des résidences ciblées avant cette date. Il y a peu d’événements de glissement de terrain qui surviennent en hiver à cause de l’apport en eau liquide qui est nul ou presque , ajoute Sylvain Galland.

L’aide apportée aux citoyens

La Ville de Shawinigan et des représentants du ministère de la Sécurité publique ont rencontré mardi les citoyens qui devront déménager pour les informer de la situation.

Par voie de communiqué, la conseillère municipale du district Almaville, Josette Allard-Gignac, mentionne que les propriétaires visés par l’évacuation seront mis en contact avec des ressources pour les aider.

Une aide financière est offerte aux propriétaires et aux locataires par le ministère de la Sécurité publique et un support psychologique leur est également proposé par le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie et du Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ).

Des travaux pour stabiliser le secteur

Le secteur de la rue Boisclair est déjà connu pour des mouvements de sol. Des travaux de stabilisation avaient déjà été effectués après un événement important survenu en 2008. Des évacuations permanentes ont eu lieu à la suite d’un autre important glissement de terrain en 2014. Et, l’automne dernier, sous le belvédère de la 105e Avenue, un autre mouvement de sol important est survenu.

Pour prévenir d’autres incidents, à la période de dégel, des travaux seront effectués pour stabiliser ce secteur de Shawinigan-Sud. Des murets temporaires composés de blocs de béton pourraient être mis en place aux endroits où la route est exposée à d’éventuels débris du talus en mouvement.

On veut également protéger des résidences situées de l’autre côté de la rue Boisclair qui pourraient subir des dommages advenant un autre glissement de terrain. Une digue ou un mur-écran pourrait être construit tout au long de la rue.