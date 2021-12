Garder le moral pendant les Fêtes malgré la crise sanitaire

Depuis le début de la pandémie, les listes d'attente pour obtenir des services en santé mentale se sont allongées dans l'Est-du-Québec. Au Bas St-Laurent, 539 adultes figurent sur cette liste, soit 200 personnes de plus qu'en 2019. En Gaspésie, 388 personnes sont en attente d'un psychologue ou d'une évaluation en psychiatrique, tandis que sur la Côte-Nord, 218 personnes attendent une prise en charge.

Il y a une recrudescence du nombre de demandes. Néanmoins, on a la capacité de répondre [...] on a diminué nos délais de prise en charge , explique la directrice des programmes en santé mentale et dépendances au Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent, Claudie Deschênes.

Mais que peut-on faire, au préalable, pour contrer la morosité ambiante?

La psychologue et conférencière Rose-Marie Charest suggère de se faire une liste de petits plaisirs qui font du bien.

« La question à se poser, c'est comment on va faire, chez nous, pour créer de la joie. [...] C'est vrai qu'on est attachés aux traditions et qu'on veut faire les choses comme on les faisait dans le temps, mais les traditions, c'est fait pour évoluer. » — Une citation de Rosa-Marie Charest, psychologue et conférencière

La professeure titulaire au département de psychologie de l'Université du Québec à Montréal (UQAM), Kim Lavoie, ajoute que tout se joue dans le regard que l'on porte sur ce qui arrive.

Il y a quand même des choses qui sont meilleures cette année et c'est vraiment grâce à la vaccination. Imaginez Omicron dans le contexte d'une population pas encore vaccinée, ce serait vraiment autre chose , souligne-t-elle.

Elle propose de se concentrer sur ce qui est encore permis, comme jouer dehors, faire du sport, voir un petit nombre de personnes.

« Ce n'est pas ce qui nous arrive qui compte. Ce n'est pas la pandémie, ou les restrictions qui nous bouleversent, mais comment nous interprétons ces choses-là. Si nous adoptons une attitude pessimiste, c'est sûr qu'on va se sentir déprimé de la situation. » — Une citation de Kim Lavoie, professeure titulaire au département de psychologie de l'UQAM

Il faut être à l'écoute de nos émotions, à l'affut de ce qu'on vit. Il faut être capable d'en parler aussi avec nos proches, avec les gens qui nous sont chers , affirme pour sa part Claudie Deschênes. Et si cela ne suffit pas, il ne faut pas hésiter à demander de l'aide, dit-elle.

Pour ce faire, il est possible de composer le 8-1-1. Plusieurs équipes sont en place pour répondre aux demandes, affirme Claudie Deschênes, qu'il s'agisse d'urgences ou de besoins à plus long terme.