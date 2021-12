Le personnel des soins intensifs du CHUS reste constamment sur le qui-vive

La coordonnatrice des soins intensifs et de la traumatologie au CIUSSS de l’Estrie-CHUS, Madelaine Ducharme, et son équipe adaptent la situation de jour en jour, même d’heure et heure.

C’est difficile de dire dans combien de temps nous atteindrons la capacité maximale. Nous dirigeons le patient au bon endroit. On gère plusieurs fois par jour le nombre de lits. On reste de garde en tout temps , assure Madelaine Ducharme.

Elle soutient que le variant Omicron vient amplifier une situation déjà complexe.

Ça fait plusieurs semaines que c'est difficile. Ça fait même 20 mois. Nous nous sommes rendus à la cinquième vague. Nous avons été les premiers à la ressentir en Estrie , mentionne Madelaine Ducharme.

Elle constate que les équipes sont réduites et épuisées.

« On regarde tout ce qu’on peut faire pour maintenir toutes les chirurgies. Le personnel fait tout pour maintenir les opérations. » — Une citation de Madelaine Ducharme, coordonnatrice des soins intensifs et de la traumatologie au CIUSSS de l’Estrie-CHUS

Elle assure que tout est fait pour éviter les bris de services.

On fait l'impossible pour tout absorber. C’est exigeant, mais on fait tout ce que l’on peut. Aux soins intensifs, les gens ont besoin de soins maintenant. Ils ne peuvent pas revenir pour une chirurgie cardiaque urgente ou un trauma , rappelle Madelaine Ducharme.

Elle signale que les 20 mois de pandémie ont usé le personnel.

Il y a beaucoup d'épuisement et de détresse psychologique. Ça fait des mois que l'on prépare les scénarios catastrophes. On s'affaire à préparer différents scénarios pour maintenir la sécurité et les services aux soins intensifs. Nous sommes une priorité. Nous avons rafraîchi les connaissances et compétences du personnel qui ont déjà travaillé aux soins intensifs. Nous avons des plans B, C, D et E , assure Mme Ducharme.

Elle rappelle que ce sont surtout des personnes non vaccinées qui se retrouvent aux soins intensifs en raison de la COVID-19. Pour les personnes vaccinées, ce sont des cas de comorbidité ou des personnes plus âgées.