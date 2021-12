Quatre CLSC de la Minganie fermés durant les Fêtes

Les quatre Centres locaux de services communautaires ( CLSC ) de la Municipalité régionale de comté ( MRC ) sont fermés selon l’horaire suivant :

Horaire des fermetures - Rivière-au-Tonnerre du 20 au 29 décembre - Longue-Pointe-de-Mingan du 20 au 31 décembre - Baie-Johan-Beetz du 11 au 27 décembre - Natashquan du 22 au 29 décembre

Durant les fermetures, le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) assure qu’une infirmière de garde sera disponible, en tout temps, à Rivière-Saint-Jean et à Aguanish et rappelle qu’il est possible de se rendre à l'hôpital de Havre-Saint-Pierre.