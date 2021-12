La vente du géant Cominar approuvée par ses actionnaires

Les actionnaires de Cominar ont donné le feu vert mardi à la vente de l'entreprise au Groupe montréalais Canderel et ses partenaires pour 5,7 milliards de dollars, incluant la dette, ce qui deviendra la plus importante transaction immobilière commerciale dans l’histoire du Québec advenant son approbation par la Cour supérieure.

La vente a été appuyée par près de 83 % des actionnaires de Cominar. Les acquéreurs verseront en espèces 11,75 $ par action, en prenant à leur charge les emprunts et les hypothèques.

J'aimerais remercier les Porteurs de parts de Cominar pour leur soutien au fil des ans et en lien avec le projet d'Arrangement, a réagi René Tremblay, président du Conseil des fiduciaires de Cominar, dans un communiqué.

L'entreprise fondée à Québec était l'un des plus importants propriétaires commerciaux au Québec. Son portefeuille est constitué de 310 immeubles commerciaux, industriels et de bureaux dans les régions métropolitaines de Montréal, Québec et Ottawa.

Vent de renouveau dans des centres commerciaux?

La transaction pourrait ainsi signifier un vent de renouveau, voire un changement de vocation pour plusieurs centres commerciaux du portefeuille de Cominar : Place de la Cité à Québec, le Centre Rockland à Montréal et le Mail Champlain à Brossard, le Centropolis à Laval) et la Gare Centrale de Montréal.

Place de la Cité à Québec fera partie de la transaction. (archives) Photo : Radio-Canada

Le Fonds de placement immobilier Cominar (FPI) prévoit que l'opération sera conclue au premier trimestre de 2022.

Si elle est approuvée par le tribunal, le Groupe Mach de Montréal déboursera environ 1,5 milliard de dollars pour 42 propriétés commerciales et bureaux, soit 25 % du portefeuille de Cominar.

La division industrielle, soit 35 % des actifs de Cominar, sera désormais sous contrôle de la société américaine Blackstone.

Le reste sera désormais propriété de Groupe Canderel et ses partenaires. Selon le Journal de Québec, la direction souhaite poursuivre, voire même bonifier certains projets immobiliers de Cominar. Groupe Canderel prévoit également ouvrir un bureau à Québec et conserver le nom de Cominar.