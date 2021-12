Retour à l’enseignement à distance pour l’Université de Regina

Tous les cours auront lieu à distance du 10 au 22 janvier. Le retour de l'enseignement en présentiel est prévu pour le 24 janvier.

L’Université indique que la situation sera évaluée vers la mi-janvier. Des mises à jour seront communiquées à tous les membres de la communauté universitaire.

Ce n’est pas la façon dont nous avions envisagé de commencer le semestre d’hiver 2022 , note l'établissement.

Le président et vice-chancelier, Jeff Keshen, espère que cette mesure aidera l’Université de Regina à renouer avec la normalité plus tôt et à assurer un environnement d’apprentissage sécuritaire.

« Nous croyons que c’est l’approche la plus efficace pour prévenir la propagation du virus sur le campus et protéger la santé des étudiants, des professeurs et du personnel. » — Une citation de Jeff Keshen, président et vice-chancelier de l’Université de Regina

Les personnes concernées

Les étudiants doivent consulter la plateforme de UR Courses pour obtenir les informations concernant l’accès à leurs cours à distance. Les membres du corps professoral doivent s’assurer d’y déposer le matériel de cours avant le 10 janvier.

L’établissement d’enseignement précise que les membres du personnel qui ne sont pas tenus d’être sur le campus pour soutenir l’infrastructure, comme le soutien informatique et la sécurité, sont invités à travailler de la maison.

De leur côté, les chercheurs poursuivront les activités de recherche selon les directives actuelles en matière de santé publique et de sécurité.

L’Université de Regina encourage ses membres à prendre soin de leur santé et de celle de leurs proches. Elle invite les membres de la communauté universitaire admissibles à se faire vacciner et à obtenir la dose de rappel qui est désormais disponible pour les 18 ans et plus.

L’établissement recommande aussi de limiter les rassemblements pendant la période des Fêtes.