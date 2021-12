De nouveaux propriétaires chez Lefko à Magog

L'entreprise propriété de la famille Lamoureux passe aux mains d'Éric Blondeau et Jean-François Migneault qui ont travaillé pour des géants comme Pratt and Whitney et Camso.

Les nouveaux propriétaires ont l'intention de mettre leur expérience et leurs idées au profit du développement de leur nouvelle entreprise spécialisée dans le moulage du plastique.

Éric Blondeau explique que la direction veut donner une certaine latitude aux employés et répondre aux besoins des clients.

Nous misons sur la responsabilisation et l'autonomie. Nous voulons laisser de l’espace aux gens pour décider de la meilleure façon de faire leur travail et contribuer à l'entreprise. C'est motivant pour les gens d'avoir le choix de la façon de procéder et de faire ce qu’ils ont à faire , indique M. Blondeau.

Leflko compte demeurer dans le secteur du plastique et entend créer entre 15 et 20 emplois.

Nous avons des demandes claires et connues de clients qui veulent des produits fabriqués avec de nouveaux équipements. Nous avons aussi des clients qui veulent qu’on les accompagne dans d'autres pays , mentionne Éric Blondeau.

À écouter : Entrevue avec Éric Blondeau à l'émission Vivement le retour

Éric Blondeau souhaite enrichir le travail de ses employés.

Avec la pénurie de main-d'œuvre, au lieu de faire travailler nos employés avec leurs bras, nous aimerions les encadrer avec des équipements qui aident les humains à accomplir leur travail , signale M. Blondeau.

Les nouveaux propriétaires ont reçu l'appui financier de bailleurs de fonds comme la BDC et Investissement Québec.

La famille Lamoureux aidera à assurer la transition.