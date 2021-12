Les bénévoles Secours-Amitié restent disponible pour écouter

L’organisme Secours-Amitié Estrie continuera d’offrir une présence téléphonique avec plusieurs bénévoles qui vont se relayer durant cette période.

La directrice générale de Secours-Amitié Estrie, Patricia Hamel, mentionne que ce sont 800 appels qui sont acheminés à Secours-Amitié. La ligne téléphonique est disponible de 8 h à 3 h.

Notre service est offert 365 jours par année , mentionne Patricia Hamel.

Elle remarque que les appels sont plus difficiles depuis les dernières semaines avec l’effet de la pandémie.

« On entend beaucoup de nouvelles voix. Depuis l'annonce des nouvelles mesures, il y a plus de frustration, de déception et même de désespoir. C’est beaucoup plus souffrant pour les gens. »