L’Ontario n’a pas l'intention de fermer sa frontière avec le Québec

L'Ontario avait fermé ses frontières avec le Québec et le Manitoba le printemps dernier. Mais le gouvernement Ford écarte l'idée en ce moment, malgré la montée en flèche des cas de COVID-19 au Québec.

Le printemps dernier, la fermeture de la frontière Ontario-Québec avait duré 58 jours.

Seuls les déplacements pour des raisons jugées essentielles étaient permis. L'objectif était de freiner la propagation des variants, selon les autorités.

Toutefois, en dépit de la propagation fulgurante du variant Omicron actuellement, la mesure n'est pas sur la table présentement.

Nous n'envisageons pas pour l'instant de fermeture des frontières interprovinciales , indique Stephen Warner, l'attaché de presse de la solliciteure générale Sylvia Jones, sans donner d'explication.

Le printemps dernier, plusieurs critiques avaient remis en question l'efficacité de la fermeture des frontières terrestres.

Le Québec ne compte pas non plus pour l'instant fermer sa frontière avec l'Ontario, indique le bureau du premier ministre québécois, François Legault.

L'Ontario n'a pas appelé l'armée

Contrairement au Québec, l'Ontario n'a pas demandé l'aide des Forces armées pour lui prêter main-forte dans sa campagne d'administration accélérée de la troisième dose de vaccin contre la COVID-19.

Pour accroître rapidement la capacité de vaccination jusqu'au pic précédent, la province a demandé aux bureaux locaux de santé publique, aux hôpitaux, aux pharmaciens, aux cabinets de médecins et aux autres fournisseurs en santé d'ajouter des sites d'immunisation et d'accorder la priorité à l'administration des premières, deuxièmes et troisièmes doses partout dans la province , explique M. Warner du bureau de la solliciteure générale.

L'Ontario a administré près de 206 600 doses de vaccin lundi, du jamais-vu depuis juillet dernier. Plus de 187 500 de ces doses étaient pour des rappels.

La province espère bientôt pouvoir vacciner jusqu'à 300 000 personnes par jour.