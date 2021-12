La Nouvelle-Écosse réduit les tests de dépistage en raison d’une forte demande

À compter du 27 décembre, les tests en laboratoire (test d'amplification en chaîne par polymérase PCR ) seront réservés aux gens qui ont des symptômes, aux contacts rapprochés et aux personnes suivantes :

qui sont susceptibles au risque de maladie grave;

qui vivent ou travaillent dans un lieu d’hébergement en commun;

qui travaillent dans les soins de santé.

Toute autre personne doit plutôt employer les trousses de test de dépistage rapide. Si le test rapide donne un résultat positif, la personne sera considérée comme étant atteinte de la COVID-19. La santé publique ne demandera plus un test de confirmation en laboratoire.

Des ressources épuisables

Les ressources en matière de tests de dépistage en laboratoire sont épuisables, a expliqué le médecin hygiéniste en chef de la province, Robert Strang, mardi. La province cherche à obtenir autant de tests rapides que possible, mais c’est aussi une ressource épuisable. Le Dr Strang a ajouté que la pression exercée par la COVID-19 force les autorités médicales à s’adapter.

La Nouvelle-Écosse a annoncé 2590 cas de COVID-19 du 15 au 21 décembre, dont un nouveau record de 522 cas en une journée, mardi, notamment entraîné par le variant Omicron qui est très contagieux.

Jusqu’à cette semaine, la Nouvelle-Écosse recommandait l’utilisation à grande échelle des tests rapides, mais ces derniers ne seront plus distribués par les bibliothèques publiques. Le programme de distribution en milieu de travail est aussi suspendu. Les autorités comptent donner plus de renseignements sur la distribution des trousses plus tard cette semaine.

Ce sont des décisions difficiles à prendre, a souligné le Dr Strang.

« Les défis du variant Omicron nous forcent à changer d’approche. » — Une citation de Robert Strang, médecin hygiéniste en chef de la Nouvelle-Écosse

La Dre Lisa Barrett, spécialiste des maladies infectieuses qui a joué un rôle clé dans le programme de tests rapides, dit appuyer la décision de prioriser les contacts rapprochés. Elle est convaincue que les autorités médicales trouveront un moyen de distribuer équitablement beaucoup de trousses de dépistage rapide au cours des prochaines semaines.

Il importe aussi de faire en sorte que les personnes les plus susceptibles de complications graves de la COVID-19 aient toujours accès aux tests test d'amplification en chaîne par polymérase PCR , ajoute-t-elle.

La Nouvelle-Écosse a aussi annoncé mardi une série de restrictions sanitaires qui seront en vigueur au moins jusqu’au 12 janvier dans l’espoir de réduire la contagion.